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「林智堅沒得選了才要修法！」　她酸：那蔡英文任期滿要改君主立憲？

▲台北市議員游淑慧質詢。（圖／記者林敬旻攝）

▲台北市議員游淑慧質詢。（圖／記者林敬旻攝）

記者杜冠霖／台北報導

總統蔡英文19日在官邸邀集府、院、黨、黨團及部分執政縣市首長，就公投後國內外政經局勢進行廣泛討論，其中包括新竹縣市合併議題，獲得與會者高度共識並支持升格。對此，台北市議員游淑慧批評，新竹市長林智堅任期滿、沒地方選才要改地修法，「那等蔡英文任期滿，台灣難道要君主立憲？」

蔡英文19日上午在官邸邀集柯建銘、副總統賴清德、行政院長蘇貞昌、民進黨秘書長林錫耀、高雄市長陳其邁、桃園市長鄭文燦、民進黨立委陳明文、前交通部長林佳龍等人，就公投後國內外政經局勢進行廣泛討論，並就多項重要國政議題深入交換意見。

總統府發言人張惇涵表示，與會者有高度共識認為，面對疫後全球經貿局勢變遷，台灣半導體產業是國家戰略產業，必須掌握國際供應鏈重組的關鍵契機，支持新竹縣市合併升格，而這不僅新竹縣市長都有表達贊成，也符合新竹縣市人民的多數期盼。

張惇涵也轉述，蔡英文認為，未來台灣的國土行政區劃，必須以宏觀的視野進行討論。

但對於新竹縣市合併議題，游淑慧批評，林智堅任期滿沒地方選，才要改地制法，把台灣搞成9都，「那等蔡英文任期滿，沒得選…台灣難道要？君主立憲？」

對於縣市合併升格，柯建銘日前受訪時曾說明，若欲推動新竹縣市合併升格，需要修改《地方制度法》第4條，將人口聚居125萬人才能設直轄市的門檻，調降為100萬人，並訂定明年12月25日為改制時間。意即若能在半年前公告選區各議員應選名額，將可趕上2022年地方選舉。

民進黨立委柯建銘等人近日提出《地方制度法》修正草案，將人口聚居達125萬人以上，且在政治、經濟、文化及都會區域發展上，有特殊需要之地區得設直轄市；其中「且」改成「或」，讓縣市合併不再受人口數限制。

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