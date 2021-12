郭台銘直言「明年一定缺電」　柯文哲：他一定算過！

▲民眾黨主席柯文哲參加快樂天堂第八屆「千人饗宴寒冬送暖」登記日。(圖/台灣民眾黨提供)

記者袁茵/台北報導

四大公投案於18日出爐,由於同意票數低於不同意票,且皆未達門檻,因此確定全數不通過;鴻海集團創辦人郭台銘19日直言,民主是最高意思,但也要提醒「明年一定會缺電」,做了決定就別埋怨。對此,民眾黨主席、台北市長柯文哲認為,郭台銘一定算過。

柯文哲19日赴民眾黨彰化縣黨部籌備處,參加快樂天堂第八屆「千人饗宴寒冬送暖」登記日。針對公投變政黨對決,柯文哲說,有時固然操作藍綠對決,「但也是國民黨自己去⋯怎麼講?自己頭伸出來被人家砍的,這實在是⋯」

柯文哲強調,公投題目是要討論的,不論是核電或藻礁,台灣能源、產業政策都是嚴肅題目,「重點不是投票,投完票問題還是沒解決。」自己主張核四認賠殺出,但如果核四要退場,且其他核電也要停掉的話,電力缺口該如何補上,以及2025再生能源要達到20%部分,「沒那麼容易啦!拜託!這哪有那麼容易?所以不要講空話,到底要怎麼解決,這還是要講。」

柯文哲表示,自己主張核四退場,但投入近3000億元要如何結帳,這必須要想一下,「不然台電就破產了!」

至於公投票數是否與預期有差?柯文哲坦言,「老實說,核四蓋也對,不蓋也對,花了3000億元連一度電都沒發,這才是問題,To be, or not to be(生存還是毀滅)要做個決定。」且核能佔台灣發電量12%,停下來是可以的,但問題是下一步為何?一個台積電就吃了5%的電,到底怎麼解決,「所以老郭(郭台銘)說明年一定缺電,我跟你講,他一定算過。」

