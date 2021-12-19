郭台銘直言「明年一定缺電」　柯文哲：他一定算過！

▲民眾黨主席柯文哲參加快樂天堂第八屆「千人饗宴寒冬送暖」登記日。（圖／台灣民眾黨提供）

記者袁茵／台北報導

四大公投案於18日出爐，由於同意票數低於不同意票，且皆未達門檻，因此確定全數不通過；鴻海集團創辦人郭台銘19日直言，民主是最高意思，但也要提醒「明年一定會缺電」，做了決定就別埋怨。對此，民眾黨主席、台北市長柯文哲認為，郭台銘一定算過。

柯文哲19日赴民眾黨彰化縣黨部籌備處，參加快樂天堂第八屆「千人饗宴寒冬送暖」登記日。針對公投變政黨對決，柯文哲說，有時固然操作藍綠對決，「但也是國民黨自己去⋯怎麼講？自己頭伸出來被人家砍的，這實在是⋯」

柯文哲強調，公投題目是要討論的，不論是核電或藻礁，台灣能源、產業政策都是嚴肅題目，「重點不是投票，投完票問題還是沒解決。」自己主張核四認賠殺出，但如果核四要退場，且其他核電也要停掉的話，電力缺口該如何補上，以及2025再生能源要達到20％部分，「沒那麼容易啦！拜託！這哪有那麼容易？所以不要講空話，到底要怎麼解決，這還是要講。」

柯文哲表示，自己主張核四退場，但投入近3000億元要如何結帳，這必須要想一下，「不然台電就破產了！」

至於公投票數是否與預期有差？柯文哲坦言，「老實說，核四蓋也對，不蓋也對，花了3000億元連一度電都沒發，這才是問題，To be, or not to be（生存還是毀滅）要做個決定。」且核能佔台灣發電量12％，停下來是可以的，但問題是下一步為何？一個台積電就吃了5％的電，到底怎麼解決，「所以老郭（郭台銘）說明年一定缺電，我跟你講，他一定算過。」

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