名嘴評國民黨「9：0輸到脫褲」只有他贏　玩這局就變大尾了

▲黃士修 。（圖／記者李毓康攝）



記者黃巈禾／台北報導

四大公投全數沒過，名嘴蔡玉真18日表示，不是4：0，應該是9：0，國民黨輸到「脫褲」，只有一個贏家，就是重啟核四公投領銜人黃士修，玩這一局就變大尾了！

蔡玉真表示，國民黨這次不但四個公投案全輸，國民黨主席朱立倫的主席大位、2024總統夢都玩完，新北市長侯友宜的2024也被完掉，中二補選眼看也差不多輸了，萬華罷昶必輸了，2022以為十拿九穩的地方諸侯，也會岌岌可危，這樣幾輸？國民黨這次是輸到脫褲，只有一個贏家，就是讓自己因此聲名大噪的黃士修，玩這一局就變大尾了！

黃士修擔任重啟核四公投領銜人，不僅參加電視意見發表會，與反方代表針對核四議題唇槍舌戰，還因新北市長侯友宜屢屢不對公投表態槓上對方，最後在公投倒數階段絕食超過127個小時。

對於重啟核四失敗，黃士修抨擊侯友宜對公投案消極，造就核廢料永遠放在新北的政治現實，將在歷史留下紀錄，「你的歲月靜好，是有人為你負重前行」。

此外，黃士修分析，綠營基本盤25%，9成投票率，佔22%；藍營基本盤20%，8成投票率，佔16%；合計就38%，中間選民幾乎沒有出來投票，導致四案的開票結果，都呈現高度一致；此外，核四被污名化20年，反核集團依附在民進黨的國家級資源動員之下，不同意票還是只能開成這樣，「這次我大概只花了200萬元，打一場對抗國家機器的戰爭。」