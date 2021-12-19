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「核四沒被否定」　黃士修建議何志偉立「塔綠班玻璃心受傷法」

▲▼ 核四公投領銜人黃士修出面召開記者會說明九聲明，另外也提到新北市長侯友宜一直到最後才表態，要為這次不同意領先同意而負部份責任。（圖／記者陳詩璧攝）

▲核四公投領銜人黃士修。（圖／記者陳詩璧攝）

記者黃巈禾／台北報導

4大公投全數沒過，民進黨完勝。民進黨立委何志偉今（19日）表示，對於「重啟核四」提案領銜人黃士修日前在錄節目時對他說「照你的邏輯，你爸媽都6、70歲了，是不是該去死一死？」等言論，他決定不對黃士修提告。對此，黃士修諷刺何志偉，去立「塔綠班玻璃心受傷法」，同時強調核四公投沒被否定。

「黃先生，周末愉快，希望你一夜好眠。」何志偉表示，台灣人民在昨天跨出了民主社會重要的一步，包括核四重啟等四項議題，社會已做出了重大抉擇，必然尊重人民選擇的決斷，「因此，我也決定，不對黃先生提告，避免造成司法資源的浪費」。

何志偉指出，隨著時代進步，核能科技也會有更新與發展，但對於台灣來說，已爭議超過20年的核四廠真得太危險了，「我們實在無法想像，如此老舊且危機四伏的拼裝電廠一旦商轉，對整個國家社會將造成多麼嚴重的立即危害。台灣民眾對於非核家園等國家政策給予肯定，也代表社會對我們所做的執政給予支持。我們必然謹記在心，為台灣的下一代，謀求更大的幸福」。

對此，黃士修表示，「何志偉委員，依照你的邏輯，難道你爸媽活到六七十歲，你就嫌他們太老該死嗎？我堅決反對何委員這種人老了就該死的冷血發言」，現在說不提告，其實是找不到任何一條法律能告，建議可以立一部「塔綠班玻璃心受傷法」溯及既往，就能夠對黃士修提告，「請不要讓大家笑你的法律團隊，通通都是廢物」。

對於核四公投沒過，黃士修強調，核四公投並沒有被否定，只是因為脫鉤大選而未通過，粗略估計綠營基本盤25%，九成投票率佔22%；藍營基本盤20%，8成投票率，佔16%；合計就38%，中間選民幾乎沒有出來投票，導致4案的開票結果都呈現高度一致。

黃士修指出，相較其它3案，最爭議的核四，同意票少10萬，不同意票多10萬，總計差距20萬，只影響800萬票的2.5%，請注意這是被污名化20年的核四，反核集團依附在民進黨的國家級資源動員之下，不同意票還是只能開成這樣。

黃士修認為，長年被污名化的核四，加上民進黨挾千百倍龐大資源的動員，公民團體發起的核四公投始終在民調的誤差範圍內，等同被一半民意間接肯定，縱使未能啟封商轉，也是民主的里程碑。

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核四黃士修何志偉

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