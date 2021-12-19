先進國家都在用！鄉民揭「台人討厭核四」2中肯主因

▲反核四不代表反核電。（圖／記者許展溢攝）



記者黃可昀／綜合報導

這次四大公投中「重啟核四」以426萬不同意票通過，支持核四的民眾好奇，很多國家都在發展核能這項先進能源，美國也有龐大且數量眾多的核電廠，「台灣到底是什麼原因這麼討厭核電？」

一名網友在PTT表示，「核能是人類目前最先進最環保的能源」，許多國家為此投入大量資源與金錢，像是美國本土就有好幾座核電廠，另外還有核航母、核潛艇，「連火星殖民之父馬斯克也稱讚核能」，可見核電在適當的使用範圍內，能製造無窮潛力。

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這次四大公投結果顯示，多數台灣人還是不支持重啟核四，原PO不解，「為何台灣這麼反對核能發電呢？未來人類宇宙殖民都使用核能台灣要怎麼辦？」當世界各國都在加強核能發展，台灣卻停留在原地，未來想開拓太空產業的市場更加困難。

▲民眾對核四廠最大的顧慮還是安全性。（圖／台電提供）



從底下留言歸納出台灣人反核四的2大原因，第一是日本福島核災事件，對台灣人帶來很大的印象衝擊，導致不少人覺得核電就是很危險的生化產物，「就謠言的可怕啊」、「日本炸過啊」、「去看看多少人還把核四廠當作比沙皇核彈威力還強的爆炸物就知道了，說核四核廢料無法處理，卻對其他核電廠及醫院研究機構每天產生的核廢料毫不在乎。」

第二個原因就是「反對核四，不反對核能」，網友認為核四的架構和其他座核電廠不一樣，無法保證安全性，「不討厭核電吧，討厭核四而已」、「問題在於這個核4架構，全世界就沒有跟台灣核4同架構的核電廠正常發電阿， 技術輸出的日本目前也是全數封停」、「核四不等於核電，但沒人在談延役和新機組」、「因為核四是拼裝車，若是原裝進口不會這麼多人反對。」