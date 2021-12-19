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新北這區最支持核四　民進黨完封勝！2縣市「不同意票」成關鍵

記者陳俊宏／綜合報導

四大公投落幕，結果由民進黨支持的「四個不同意」全面完封勝。對此，批踢踢名人四叉貓（劉宇）整理這次公投懶人包，共有12縣市皆「同意超過不同意」，但全國不同意票能大於同意票，主因是高雄市和台南市的不同意票大幅領先。

劉宇在臉書發文，整理這次公投相關結果：

1、這次全國四案的平均投票率為41.09％。

2、投票率最高的縣市為台北市（47.07％）。

3、投票率最低的縣市為金門縣（18.79％）。

4、投出四個同意的縣市：台北市、基隆市、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、南投縣、花蓮縣、台東縣、澎湖縣、金門縣、連江縣。

5、這次全國公投結果不同意票大於同意票，主因是高雄市和台南市投出的不同意票大幅度領先。

6、整個新北市支持重啟核四以永和區比例最高（59.26％支持），不知道跟名字有沒有關係（永和 = 擁核）。

7、全台灣支持重啟核四比例最高的地方是台東縣金峰鄉（87.56％支持）。

8、新北市貢寮區（核四廠住的地方）第17案（重啟核四）的投票結果：1007同意 vs 3139不同意。

9、台東縣蘭嶼鄉（核廢料住的地方）第17案（重啟核四）的投票結果：444同意 vs 345不同意。

10、桃園市觀音區（藻礁住的地方）第20案（珍愛藻礁）的投票結果：9509同意 vs 11624不同意。

根據中選會開票統計，四大公投案結果於晚間8時11分出爐，四案不同意票大於同意票。

►第17案「重啟核四」
同意票380萬4755票
不同意票426萬2451票

►第18案「反萊豬」
同意票393萬6554票
不同意票413萬1203票

►第19案「公投綁大選」
同意票395萬1882票
不同意票412萬38票

►第20案「珍愛藻礁」
同意票390萬1171票
不同意票416萬3464票。

▼核四廠。（圖／資料照／台電提供）

▲核四廠。（圖／台電提供）

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