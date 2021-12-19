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四大公投全盤皆輸衝擊中二選區選情？　顏寬恒：補選對人相信選民

記者白珈陽、林冠吟／台中報導

台中第二選區立委補選人顏寬恒競選總部19日正式成立，面對四大公投全盤皆輸，台中第二選區更是不同意票大於同意票，是否擔心衝擊補選情勢？顏寬恒受訪時表示，尊重公投結果，相信選民的智慧，公投是對事，補選是選人，選賢舉能不是任何一個政黨藉由意識形態的操作或撕裂族群來達到他們的目的，相信選民的智慧。

▲▼台中第二選區立委補選候選人顏寬恒。（圖／記者白珈陽攝）

▲面對公投結果，是否可能影響立委補選選情？顏寬恒19日受訪時表示，相信選民的智慧。（圖／記者白珈陽攝）

四大公投案在18日舉行，不過公投結果卻4項皆未通過，重挫國民黨氣勢，其中台中第二選區的公投票數，不同意票更是大於同意票，也讓學者認為，面對這樣的投票結果是給顏家的警示，顏家無法忽略民意的結果，更讓顏家在此次立委補選中岌岌可危。

儘管公投挫敗，但立委補選候選人顏寬恒仍選在19日正式成立競選總部，對於公投結果，他表示，相信選民在這場公投中所作出的決定，但藉由這場公投也看到執政黨把公民投票的權益，利用政治操作與公投脫鉤，此次出來投票的民意，不是百分之百民意的展現，很多投票行為並沒有在這次投票中展現出來，顯然就是民進黨在這場公投中，利用政治力介入所造成的過程和結果。

顏寬恒指出，此次公投投票率偏低，也許是因為天氣的問題，也或許是因為公投和大選脫鉤的問題，造成投票率並不如2018年的公投一樣，展現出多數的民意和絕對民意。而面對台中第二選區公投結果顯現，不同意票皆大於同意票，是否衝擊立委補選，顏寬恒則強調，公投對事、補選對人，選賢舉能是民意的展現，不是任何一個政黨藉由意識形態操作，或以撕裂族群就可以達到他們的目的，相信選民的智慧，也相信選民可以做出正確的選擇。

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