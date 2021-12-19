「一碗米粉」風波　顏寬恒回擊林靜儀：不要用低劣思維看選民

記者白珈陽、林冠吟／台中報導

四大公投18日結果出爐，全數皆未通過，重挫國民黨氣勢，更有學者認為將衝擊中二選區補選選情，台中第二選區立委候選人顏寬恒19日成立競選總部記者會，被媒體提問是否會擔心未來補選民進黨會傾全力輔選，其對手林靜儀更調侃顏家不要以為一碗米粉就可以買選票。顏寬恒對此回應，可以預期，但民進黨不要用低劣的思維來看選民，「你會因為吃了一碗米粉就把票投給他嗎？」

▲林靜儀調侃顏家不要以為一碗米粉就可以買到選票，顏寬恒怒批「不要看低選民」。（圖／記者白珈陽攝、記者林敬旻攝）



四大公投18日結果出爐，全數未過，其中台中第二選區的不同意票數皆大於同意票數，讓政治學者認為，公投民意的展現是給顏家的警訊，更可能因此衝擊到中二選區立委補選選情。

顏寬恒19日成立競選總部，被媒體問到是否會擔心民進黨將傾全黨之力輔選台中第二選區？顏寬恒回應，完全可以想像的到，也可以預期，但中二選區的鄉親要的不是政治惡鬥和口水，也不是正式操作和意識型態的對立，要的是能夠了解在地、對在地提出過去的成績單和對未來的發展願景，他會相信中二選區的選民的智慧，更期待不管是哪一個政黨，都不會藉由意識形態的操作對立來影響選舉。

而對於民進黨立委補選人林靜儀屢屢調侃顏家，一碗炒米粉就可以收買選民，顏寬恒回嗆對手，「不要低估、不要看輕，也不要低估中二選區的選民，不是一碗炒米粉就可以收買他們的選票，你不會因為吃了一碗炒米粉就把票投給任何一個人。」顏寬恒指出，如果選民不認同該候選人，就算該候選人請選民吃大餐，選民也不會把票投給他，怒嗆林靜儀「不要看不起選民，不要覺得選民就是這麼低劣，不要用低劣的思考去想像對方」。

至於前交通部長林佳龍曾多次公開表示，林就是林，默就是靜，娘為母儀，指出林靜儀參選中二選區是「媽祖指示」，卻被踢爆媽祖梗來源是出自家暴立委高嘉瑜的林秉樞之手，顏寬恒19日也對此回應，「林佳龍和林秉樞把我的對手操作成媽祖婆指示，變成一個造神論來推動，讓林醫師變成媽祖指派的對象來參選這區的立委，是不是更不適當？」