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公投失利拚補選！朱立倫：今天起結合社會正義力量支持顏寬恒

記者白珈陽／台中報導

中二選區立委補選進入倒數，國民黨候選人顏寬恒19日在沙鹿舉行競選總部啟用儀式，主席朱立倫、無黨籍立法委員高金素梅都到場站台。朱立倫表示，這個月以來黨內全力在拚公投，期間顏寬恒受到非常多的炮火，從今天起要結合所有社會正義的力量，來支持顏。朱立倫說，中二選區的選民非常重視在地情感，「我們要讓大家知道，靠抹黑造謠、無限資源，不一定能真正獲得選民支持，對中二選區有信心。」

▲▼ 。（圖／記者白珈陽攝）

▲國民黨主席朱立倫出席前立委顏寬恒競選總部啟用典禮。（圖／記者白珈陽攝）

朱立倫表示，民進黨動用府、院、法，加上網軍的力量，全力來攻擊抹黑造謠，讓顏寬恒受到非常大的委屈，而這一個月當中，國民黨在全力拚公投，讓顏一個人受到很多砲火，其中絕大部分都是惡意的，真的是鋪天蓋地的抹黑，從今天起，要結合所有社會正義的力量。

朱立倫說，顏寬恒在在地不斷爭取選民服務，是一個做事認真的人，他只有一個心，就是幫中二選區每一位選民當好他的立委工作，國民黨要結合社會的力量，替顏寬恒澄清，這些謠言需要大家一起來努力，呼籲所有藍軍朋友，共同支持顏寬恒。

至於公投結局不如預期，接下來立委補選藍軍有何布局？朱立倫表示，中二選區非常重視在地情感，民進黨因為是空降，所以利用造謠抹黑、各種網軍的力量，想打擊顏寬恒，讓他相當委屈。但我們相信顏是很有信心的，黨中央或在地的藍軍也會給他鼓勵，幫他平反、澄清，以獲得更多中間選民的支持，讓大家知道，靠著抹黑、惡意攻擊以及無限的資源，不一定能真正獲得中二選區的民眾支持。

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