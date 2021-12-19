反萊豬案未過「台灣還有希望」　毒物專家揭背後操作：毫無邏輯

▲「反萊豬案」結果不同意。（圖／記者林敬旻攝）

記者曾筠淇／綜合報導

「重啟核四、公投綁大選、珍愛藻礁、反萊豬」4大公投結果已於昨（18）日晚間出爐，4項議題全數遭到否決。毒物學專家招名威發文表示，4個公投案中，他最在意的就是萊豬案，這其實本是一個政治議題，但卻被包裝成食安議題，還好大家用選票證明「台灣還是有希望的！」

招名威在臉書粉專「招名威教授 毒理威廉」上發文直呼，「我們這次講科學不耍流氓啦！」本次的公投案中，他最在意的就是萊豬案，因為這不但是最困難的一題，而且還要面對「謠言、假新聞、有毒的謬論等」。

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▲反萊豬公投結果。（圖／記者曾筠淇製）

招名威表示，反萊豬案倘若通過，就會破壞現在與美國建立的關係、貿易市場利益，「直接破壞台灣的經濟發展」，甚至還讓「長久以來所建立的科學教育付之一炬！」

招名威認為，萊豬本身就是政治議題，但卻被人工包裝誠實安議題，不但沒有科學根據，甚至也可以說是毫無邏輯。話鋒一轉，招名威忍不住誇讚，「我們真的很棒」，還好大家最終還是用選票證明科學沒有被荒廢，多數台灣人還是理性的，「台灣還是有希望的！」

本文經招名威授權引用

◎第18案主文：你是否同意政府應全面禁止進口含有萊克多巴胺之乙型受體素豬隻之肉品、內臟及其相關產製品？

提案人：林為洲

►同意方主張：

1.萊克多巴胺長期攝取恐對人體造成傷害。

2.國人飲食習慣攝取豬肉數量高於其他肉品，雖訂定國際標準容許值萊劑含量，但未必適用於國人。

3.政府邊境抽檢率低，全面標示耗費大量人力成本。

4.政府黑箱決策迴避立院監督，導致中央地方不同調。

5.國民健康不能成為利益交易籌碼。

►不同意方主張：

1.基於國際貿易平等互惠，全球已有101個國家開放含有萊克多巴胺豬肉進口。

2.進口豬肉資訊公開透明，萊豬流向全程追蹤。

3.比照牛肉規定清楚標示豬肉原產地，國人優先選擇台灣豬。

4.依照相關法規、國際標準、科學風險評估訂定安全容許量。

同意393萬6554票→ 含萊劑豬肉不得進口

不同意413萬1203票→ 維持現狀，仍進口含萊劑豬肉