藍士博預警桃園、基隆、新竹　民進黨贏公投卻有「接班危機」　

▲台灣基進黨議員參選人藍士博。（圖／藍士博臉書）



記者陶本和／台北報導

四項公投落幕，台灣基進黨桃園市議員參選人藍士博18日表示，基隆、桃園、新竹三個縣市，近年才由本土陣營執政，但政治結構扭轉無法一蹴可及，他認為這一次公投結果，反而預警民進黨的接班危機。

本次公投的結果，某個層面上也是藍綠陣營在各地基本盤動員的一場較量。不過，即便民進黨在本次公投，取得「四項完封」的成績，但攤開各縣市「不同意與同意」的比較，全台共投出「四個同意」的縣市有12個，國民黨執政縣市有8個、民眾黨執政的台北市1個，而民進黨執政的桃園、基隆與新竹市，3個縣市遭到翻轉。

對於這次公投結果，藍士博表示，基隆、桃園、新竹這三個縣市，是近年才由本土政黨執政，即使林右昌、鄭文燦跟林智堅都在2018年順利連任，但要撼動國民黨執政的政治版圖，政治結構的扭轉無法一蹴可及。

藍士博認為，這次公民投票在國民黨刻意介入下，從開始到結束都呈現明顯政黨對決與組織動員，這個結果其實呈現各縣市既有的政黨組織結構，並非整體的民意趨向。

「這一次公投結果反而預警了民進黨的接班危機！」藍士博表示，不僅是基隆、桃園、新竹，還有更多縣市必須考慮到首長光環的轉移消磨，以及國民黨仍在地方上擁有組織動員基礎。

藍士博表示，即使2018年能夠順利連任，也不能保證2022年就能夠順利接棒。面對明年的大選，其實已經沒有繼續蹉跎的本錢。

他認為，公民投票的結果雖然化解了本土政權的危機，卻也明白揭示了地方政治結構的翻轉困難，面對部分縣市藍大於綠的穩定困境，本土政黨（民進黨、基進黨）唯有繼續保持中二選區與公投的團結策略，攜手合作，才有可能一步一步在長期的民主進程中達到翻轉的可能。