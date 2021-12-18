藍營四大公投被「4：0」完封！　基進黨：人民賞了國民黨一個大耳光

▲台灣基進黨主席陳奕齊、前立委陳柏惟、李雨蓁 。（圖／記者李毓康攝）



記者杜冠霖／台北報導

1218四大公投今天投票，重啟核四、反萊豬、公投綁大選、三接遷離投票結果陸續出爐，目前4案不同意票皆大於同意票，結果大勢底定，對此，基進黨表示，力推四個公投案的國民黨，再次被證明了是台灣的亂政之源，「這次的結果，就是人民用選票重重賞了國民黨一個大耳光。」

基進黨指出，台灣是在苦難與挑戰中顛簸打造的共同體。不只有殖民的遺緒，民主轉型也是進兩步退一步。本來應該是捍衛共同體生存的公民投票，也被操弄為可能造成內政與外交災難的工具。

基進黨稱，偉大生於憂患，台灣民族始終以勇氣懷抱希望。今天四個亂政的公投提案被否決，而且是不同意票高過同意票的實質否決，意味著公民的民主實踐，伴隨著台灣大局的視野。

基進黨表示，否定了「核四重啟」、「三接遷離藻礁」，意味著不允許延宕綠能轉型、否定了「禁止萊豬進口」，意味著不允許台美關係倒退、否定了「公投綁大選」，意味著不允許公投一再淪為中國操弄台灣大選的工具。

台灣基進與民進黨是唯二定調「四個不同意」的政黨，基進黨指出，因為四個公投案，全都會造成災難性的後果；推動任何一項同意案的政黨，都只有政黨利益算計而缺乏共同體關懷。

基進黨表示，力推四個公投案的國民黨，再次被證明了是台灣的亂政之源。所以台灣基進主張「國民黨不倒，台灣不會好」，絕對是民主政治的基本門檻，這次的結果，就是人民用選票重重賞了國民黨一個大耳光。

基進黨指出，面對國民黨「以民主工具危害台灣共同體」的亂政手段，我們很榮幸能盡一份力來踩下煞車。公投的結果是民主深化的體現，我們會繼續努力，在台中第二選區的補選，以及立委林昶佐的罷免案，延續民主的榮耀。