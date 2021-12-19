桃園某防疫旅館「確診者房內陽性」　全棟消毒前配合環境採檢

▲桃園某防疫旅館全棟消毒前，配合環境採檢。（圖／衛生局提供）

記者楊淑媛／桃園報導

為確保防疫旅館安全，桃園市衛生局18日表示，該局針對案16851擴大回溯之防疫旅館於整棟清消前辦理環境採檢，於餐車、公共區域、出風口、房內環境等，共計採檢150處，檢驗結果149處陰性，1處確診個案房內陽性，同時自今日起連續三天，針對轄內31家防疫旅館進行輔導查核，以嚴格標準檢視、加強各環節的防疫工作及防疫措施。

衛生局表示，由於確診個案房間至少需清消2次以上，一次為大環境空間噴灑、二次為進行細部擦拭，為進行人員清空撤離至集中檢疫，進行環境採檢比對，17日全棟防疫旅館大清消及擦拭前，配合指揮中心先進行環境採檢，完成採檢後，環保局已進行整棟大樓公共區域及所有房間進行大消毒，後續將進行3次以上環境採檢陰性，確保旅館的安全才有可能恢復營運。

衛生局表示，有關案16851擴大回溯，應採470人，已全數完成採檢，其中3位陽性（案16862、案16865、案16872），其餘467人皆陰性；目前隔離351人、自主健康管理71人、自我健康監測48人，相關匡列、擴大採檢及隔離皆已完成。衛生局並呼籲，春節期間入境者較多，風險較高，務必謹守個人防護措施，除了可脫口罩的場合外，其餘外出時間仍需佩戴口罩；另自主健康管理期間的民眾應避免群聚或至人潮擁擠的場所。