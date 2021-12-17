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醫點出「2大Bug」害8人確診！一查旅館評價喊：Bingo，這就是症狀

▲桃園某防疫旅館清空。（圖／記者沈繼昌攝）

▲桃園某防疫旅出現8例確診案例，醫師點出2大Bug。（圖／記者沈繼昌攝）

記者柯振中／綜合報導

桃園防疫旅館8人確診，醫師潘建志點出館內設施的「兩大Bug」，分別是排氣口與換氣扇的缺失，並認為此次傳播就是「氣溶膠傳染」的證據。

潘建志在臉書表示，台灣的大樓都有管道間，從一樓直通頂樓的排氣口，而旅館房間廁所內的換氣扇，就會將房內的空氣抽到通氣管，再排到管道間。

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不過，潘建志說明，這幾項設施當中，有「兩大Bug」，其中一項是通氣管窗牆進入管道間，穿越的牆壁沒有密封，因此管道間的空氣、隔壁房的空氣會回流進廁所，病毒就能透過氣溶膠傳到房間。

▲▼ 桃園某防疫旅館清空，旅客陸續撤離 。（圖／記者沈繼昌攝）

▲醫師點出2大Bug，直言這兩項缺失才導致多人確診。（圖／記者沈繼昌攝）

潘建志說，第二項則是在換氣扇上面，通常換氣扇有防止空氣回流的「止回閥」，但若採購便宜機種，閥門的效果差，若關閉換氣扇，還是會有空氣回流。

潘建志表示，這間防疫旅館所使用的換氣扇，是一部只要300元的便宜貨，止回閥的設計相當簡陋，無法阻止空氣回流，安全的作法是「換成高級的」，通氣管的穿牆洞也要密封，才能有效杜絕，「我還特別查這家旅館的網路評價，有客人不抽煙但抱怨聞到煙味，Bingo！這是Bug存在的症狀之一。」

潘建志提到，依據研究氣溶膠傳染文獻的內容，在濕度低的狀況下，氣溶膠傳染力更強，台灣冬天正好符合條件，因此防疫旅館先前沒事，近期才爆發，所有防疫旅館應該儘速檢查，將「兩大Bug」補起來，民眾們也該檢查廁所的換氣扇、通氣管的牆洞，看看有沒有問題。

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