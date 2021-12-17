桃園防疫旅館疫情遭疑晚3天公布　鄭文燦駁斥：完全沒晚

▲針對趙少康質疑指揮中心晚了3天才公布疫情？桃園市長鄭文燦17日受訪時時駁斥，完全沒有晚任何一天。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

中央疫情指揮中心16日公布，桃園市某防疫旅館爆發群聚事件，對此，國民黨籍民嘴趙少康認為指揮中心晚了3天才公布疫情，是不是想壓制投票率？桃園市長鄭文燦17日受訪時表示，完全沒有晚任何一天，市府主動去回溯，把12月3日發生的舊案透過基因定序找出來，還進行預防性清空與隔離14天，指揮中心也是一確認就公布，沒有任何猶豫。外界有太多政治聯想，做了錯誤判斷。

針對趙少康質疑疫情指揮中心晚了三天才公布疫情，懷疑想要壓制公投投票率？

鄭文燦指出，「市府把12月3日發生的舊案，將整個群聚感染的輪廓，透過基因定序找出來，且我們進行預防性清空、預防性隔離14天。我們把所有可能的防疫旅館風險與社區的風險都降到最低，並且主動提出防疫旅館提升方向，包括空調與換氣、手套更換與消毒頻率等，過程完全沒有晚任何一天。」

鄭文燦認為，桃園市此次追蹤的結果，確認防疫旅館的SOP，目前從錄影帶看是符合規定，但仍有許多環節、細節還有加強必要。因春節期間防疫旅館是滿載，滿載時風險會提高，我們是主動去追查、去追溯、去篩檢，一篩檢完畢確定有交叉感染之可能性，立即展開淨空作業，時間上完全沒有落差，指揮中心也是一確認就公布，沒有任何猶豫。外界有太多政治聯想，做了錯誤的判斷。

媒體也關心預估明天投票率？明天的公投有沒有特別看過。鄭文燦強調，一般預估約在四成五到五成二之間，我們希望所有的公民都可以站出來決定國家的政策，投票是表達我們對國家發展的看法，希望能源轉型接軌國際、民主深化，都能獲得大家的支持。

【更多新聞】

►桃園某防疫旅館爆群聚感染 4失聯住客找到3人採檢中、1人已出境

►星巴克好心出借廁所也有事！她落地窗當門直接撞 喊告慘被打臉

►公投邊緣人？桃園平鎮上百人未收到通知單 區公所說話了