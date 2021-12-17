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桃園爆防疫旅館群聚　陳其邁下令全面查檢高雄78間堵破口

▲▼陳其邁要求全面查檢高雄防疫旅館確保安全。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲陳其邁要求全面查檢高雄防疫旅館確保安全。（圖／記者賴文萱翻攝）

記者賴文萱／高雄報導

桃園防疫旅館近來爆發群聚染疫事件，8人基因定序出爐，7人感染同一株Delta，其中至少5人恐將改列本土個案。為防止境外病毒於社區擴散蔓延，高雄市昨晚緊急召開專家會議，市長陳其邁今（17）日率領相關市府防疫團隊至防疫旅館，針對環境清消、垃圾處理等重點項目聯合稽查。

▲▼陳其邁要求全面查檢高雄防疫旅館確保安全。（圖／記者賴文萱翻攝）

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▲▼高雄市現有78間防疫旅館5,304房，今日起再次針對旅館通風空調換氣情形、環境清消、垃圾處理、被服送洗、人員防護衣穿脫、疫苗接種等重點項目加強稽查。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲▼陳其邁要求全面查檢高雄防疫旅館確保安全。（圖／記者賴文萱翻攝）

因應近日桃園防疫旅館發生群聚事件，高雄市政府昨夜緊急召開專家會議，今也由指揮官陳其邁率領衛生局、觀光局、工務局、勞工局及環保局等市府防疫團隊至防疫旅館聯合輔導稽查，強化防疫旅館防疫作為。

陳其邁表示，高雄市現有78間防疫旅館5,304房，今日起再次針對旅館通風空調換氣情形、環境清消、垃圾處理、被服送洗、人員防護衣穿脫、疫苗接種等重點項目加強稽查，並邀集專家指導與協助防疫旅館落實防疫管理措施。

▲▼陳其邁要求全面查檢高雄防疫旅館確保安全。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲▼陳其邁要求全面查檢高雄防疫旅館確保安全。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲▼陳其邁要求全面查檢高雄防疫旅館確保安全。（圖／記者賴文萱翻攝）

他也現場感謝防疫旅館第一線防疫人員協助執行居家檢疫防疫工作，提醒防疫旅館為進入國門居家檢疫最堅強的防疫堡壘，所有第一線工作人員除接種兩劑疫苗外，都應儘速完成追加劑（第三劑）疫苗接種。

陳其邁求防疫旅館務必再檢視落實防疫管理措施，避免防疫缺口發生，並呼籲民眾入住防疫旅館，應遵守防疫相關規定，高市府防疫團隊也加強民眾居家檢疫期間防疫旅館查核，如有違反規定者，將依傳染病防治法開罰，以守護市民健康安全。

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