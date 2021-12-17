Ct值12女案「快要告一段落」！陳時中曝威脅漸弱：還有一個觀察期

▲中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）

記者張乃文／台北報導

中央流行疫情指揮中心日前公布一名自主健康管理期間才出現症狀採檢確診的個案，且Ct值12基因、定序為Delta，且匡列時，驗出當時同住防疫旅館的隔壁房的旅客也染疫，其餘皆為陰性；不過，對其傳染途徑仍未可知。指揮中心指揮官陳時中表示，這個案例目前應快要告一段落，但還有一個觀察期。

柬埔寨返國的30多歲女性（案16859）解隔離後2天確診，Ct值12。指揮中心進行防疫旅館回溯採檢，在隔壁房又驗出確診者案16870，為美國返台的30多歲男性，在檢疫期間有出現喉嚨痛等症狀，指揮中心今（17）日公布最新基因定序結果，案16870與案16859感染同株Delta，研判為交互感染，後者改判本土個案。

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指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞日前表示，案16859為30多歲女性，與案16870在防疫旅館的重疊時間為12/5至12/11，後者發病日較早，會就兩案病毒基因定序進行比對，目前不排除交互感染可能性，同樓層餘下10名旅客也於15日起陸續移到集中檢疫所安置；台北市衛生局已經取得旅館內部監視器，就住客與旅館人員活動等做進一步分析。

陳時中則說，以目前採檢情形來看，對於社區威脅漸趨減弱，其中案16859「應該快要告一段落」，但還有一個觀察期。只是傳染途徑部分，「各種可能都有」，唯有透過染疫員工傳染的可能性無，因為員工部分採檢皆為陰性。