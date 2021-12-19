　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

工藝中心跨界推台漫《看見神之翼！》　盼吸引「漫粉」變「陶粉」

▲工藝中心攜手金漫獎柯宥希推出跨領域力作《看見神之翼！》。（圖／台灣工藝研究發展中心提供）

▲工藝中心攜手金漫獎柯宥希推出跨領域力作《看見神之翼！》（下同）。（圖／台灣工藝研究發展中心提供）

記者高堂堯／南投報導

繼台漫與影視、博物館展開跨界合作風潮後，國立台灣工藝研究發展中心今年與金漫獎得主柯宥希合推漫畫作品《看見神之翼！》，藉由與台灣新生代漫畫家的妙筆和動人故事創作，盼望能讓更多元族群親近並了解台灣陶藝的發展歷程和豐富內涵。

工藝中心表示，《看》一書描述主角周光實與咖啡店老闆娘紀明真、工藝之神小翼、高中美術老師許天銘等陶藝創作者的心路歷程，並配合每一章回內容，帶領讀者了解台灣陶瓷的前世今生，也簡單介紹在創作中占有相當比重的造形、視覺等的技法表現；故事唯美浪漫、筆觸清澈動人，更結合漫畫及陶藝相關小知識，也可作為對陶藝創作及對產業發展的入門參考書。

柯宥希說，自己從高中起即接觸陶藝，從專注投入的過程中深刻感受創作者的自我磨練、更享受創作的喜悅，這種生活體驗直接幫助他尋得故事題材、角色塑造等靈感，近期也開始進行金屬編織創作；此次繪製《看》一書，幸運獲得出版單位工藝中心提供許多參考資料，在1個半月內即完成前期較困難的劇本編寫及分鏡工作，刷新自己的工作紀錄，也使著作得以順利問世。

▲工藝中心攜手金漫獎柯宥希推出跨領域力作《看見神之翼！》。（圖／台灣工藝研究發展中心提供）

▲工藝中心攜手金漫獎柯宥希推出跨領域力作《看見神之翼！》。（圖／台灣工藝研究發展中心提供）

工藝中心主任張仁吉表示，漫畫的消費族群不分男女老少，本書源於該中心「從臺漫看見臺灣工藝」漫畫出版計畫，透過工藝與漫畫跨界合作，彼此「交換粉絲」，讓台灣工藝文化觸及更多元的受眾族群，希望讀者們在閱讀體驗中產生對工藝事物的認識與興趣。

工藝中心表示，《看見神之翼！》將於五南文化廣場及國家網路書店上架展售，後續並將舉辦假日簽書會，時間與地點將發布於該中心官網以及臉書粉專，提醒有興趣的民眾密切注意。
 

►秦偉退休警官父病逝！曾是草屯分局長、白色恐怖受難者高一生女婿

►「想看垃圾車」自行開窗　2歲男童從4樓墜地致顱內出血

►奇蹟！全中運奪金車禍險送命　空手道女將潘尹恩7個月後再奪冠

►火燒合歡山空拍畫面曝！已毀邊坡7公頃還未熄　未下雪慘先黑了頭

►喜迎第4胎竟難產！母成植物人嬰腦麻　家屬控「等醫1小時+誤判」

►濕氣去去走！超需要這台

ET快訊
王力宏「一家3代」背景超硬！　網揪1點心疼李靚蕾
遭爆「辜負訂婚男友」嫁王力宏！　李靚蕾回應了
王力宏閃邊！　網一面倒狂推「外遇界傳奇是他」
王力宏推80歲老父扛罪！圈內人揭「他最大敗筆」：萬劫不復
陳喬恩突住院！　手臂腫成2倍粗大
By2妹Yumi「踩3底線」逼李靚蕾開戰！她：吃過這人夫的低

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

工藝中心跨界推台漫《看見神之翼！》　盼吸引「漫粉」變「陶粉」

嘉縣中山國小圖書館購書經費不足　獅友捐18萬回饋母校

桃園某防疫旅館「確診者房內陽性」　全棟消毒前配合環境採檢

「珍愛藻礁」案未過　藻礁公投推動聯盟：很難受！謙卑接受

台中「垃圾樓」驚傳火警！大量雜物全面燃燒　藍議員氣炸轟市府

四大公投案結果　鄭文燦：三接與藻礁共存獲在地民意支持

公投「不同意票」超過「同意票」　黃偉哲:：公投是人民意志的表現

養豬大縣被KO！4公投完封　彰化縣長王惠美說話了

公投揭曉　台東縣4大同意＞不同意

四大公投日　四案都未過關立法委員劉建國：感謝全民選擇

李靚蕾「5000字毀滅王力宏」控劈腿約砲！　徐若瑄、By2妹Yumi被捲入…嚴厲澄清

王力宏機場最新身影曝光！　「VIP接送」淡定舉手機反拍

10歲弟運動會全校面前大跳街舞 秀湯瑪士迴旋超狂舞技驚艷眾人

超夭壽...國道黑夜中突現一人影　駕駛急閃飆國罵：X你X差點漏尿

王力宏放閃照全是P圖！網揪鐵證　和李靚蕾秀恩愛「眼神全露餡」

李靚蕾正式宣戰BY2妹Yumi！　開嗆：我提供證據

王力宏回台灣了！　安撫李靚蕾倉皇返台隔離

王思佳爆「小本本」流出：會家破人亡　遇心機女送禮到家..毛爆「怎知我住哪？」

深圳怪男詭異窺視下一秒拔出油槍　像噴泉狂漏照點燃...保時捷陷火海

女學生回家驚見「陌生女子」闖入　勇敢攔下質問！她狡辯：這我家...

工藝中心跨界推台漫《看見神之翼！》　盼吸引「漫粉」變「陶粉」

嘉縣中山國小圖書館購書經費不足　獅友捐18萬回饋母校

桃園某防疫旅館「確診者房內陽性」　全棟消毒前配合環境採檢

「珍愛藻礁」案未過　藻礁公投推動聯盟：很難受！謙卑接受

台中「垃圾樓」驚傳火警！大量雜物全面燃燒　藍議員氣炸轟市府

四大公投案結果　鄭文燦：三接與藻礁共存獲在地民意支持

公投「不同意票」超過「同意票」　黃偉哲:：公投是人民意志的表現

養豬大縣被KO！4公投完封　彰化縣長王惠美說話了

公投揭曉　台東縣4大同意＞不同意

四大公投日　四案都未過關立法委員劉建國：感謝全民選擇

33歲女突然耳聾！只因愛戴耳機睡覺　醫揭「60-60原則」護聽力

香港立法會選舉出動1萬警力　投票率一小時只有3.18%

不再煩惱今晚吃什麼！阿一師60年功力老火靚湯煨鮑魚雞腿麵10分鐘端上桌

創下五百人的減重奇蹟好評率高達95%　名嘴Paul靠它吃出健康好身材

鮮甜湯加滿澎湃魷魚、肉羹！桃園夜市老字號鼎邊銼　還能無限續湯

1月起洗選蛋變貴！通路上架要「噴印溯源」　專家揭墨水能否安心吃

王力宏事件牽扯太廣！鄉民女神怒批「血流成河了」：認錯那麼難？

台北馬拉松6男1女身體不適　5選手OHCA急送醫「已恢復生命跡象」

魔王變種Omicron肆虐！　佛奇：「完整接種」應該重新定義

郭台銘斷言「明年一定缺電」　王定宇揭真相：請放心擴大投資台灣

地方熱門新聞

壓倒性同意也拚不過　新竹縣公布票數

珍愛藻礁案未過　推動聯盟：很難受

養豬大縣被KO！　彰化縣長說話了

「確診者房內陽性」消毒前配合採檢

台中垃圾樓驚傳火警！藍議員氣炸轟市府

四大公投「不同意完封」　張麗善回應

秦偉警官父病逝　是白色恐怖受難者高一生女婿

嘉縣「僅這鄉」同意＞不同意

鄭文燦：三接與藻礁共存獲民意支持

桃園四大公投結果　同意票＞不同意

台東縣4大同意＞不同意

黃偉哲:：公投是人民意志的表現

緬甸蟒爬出來曬太陽！路過民眾驚喜拍照

四案都未過關　立委劉建國感謝

更多熱門

相關新聞

蕭言中堅守漫畫獲金漫獎特別貢獻獎

蕭言中堅守漫畫獲金漫獎特別貢獻獎

第11屆金漫獎頒獎典禮於9月28日舉行，其中特別貢獻獎由「台灣漫畫4大才子」之一的蕭言中獲得。蕭言中於去年7月被診斷罹癌，至今仍堅定投入漫畫產業，他獲獎時表示，會「繼續站在漫畫原創最前線，努力到最後一分一秒。」

NOBI璋《時渦》奪最高榮譽金漫大獎

NOBI璋《時渦》奪最高榮譽金漫大獎

《用九柑仔店》奪金漫獎網路人氣獎

《用九柑仔店》奪金漫獎網路人氣獎

阮光民《用九》獲金漫網路人氣獎

阮光民《用九》獲金漫網路人氣獎

第11屆金漫獎入圍名單公布

第11屆金漫獎入圍名單公布

關鍵字：

金漫獎柯宥希看見神之翼

讀者迴響

熱門新聞

快訊／王力宏爸爸控李靚蕾威脅：分居時沒有出軌

快訊／李靚蕾再度開炮王力宏！

王力宏召妓偏好50歲熟女！夜夜叫小姐「連警衛都知」

王力宏私訊李靚蕾截圖曝光！　「1條件逼收回指控」：跟大家說妳神智不清

Yumi憔悴露面！報警遭李靚蕾回擊「仰天手摸肚」照常錄影

徐若瑄舊文遭出征　挨轟「勝利宣言」

王力宏私下有別名！　五星飯店員工：李靚蕾沒爆細節

王力宏爸爸痛揭李靚蕾反悔逼婚過程

從不問王力宏感情事！　黑范夫妻「10年前就洩密」

還有男歌手比王力宏更渣！狗仔驚爆「最渣的那個」

網看懂王爸手寫信！印證李靚蕾2指控

李靚蕾「王力宏交往期間都無套」遭2甜言欺騙

王力宏被爆玩人妻！律師點關鍵：徐若瑄該先向她道歉

徐若瑄澄清文「再犯2大敗筆」！

協商離婚已2年　王力宏爸爸爆「李靚蕾要求數億台幣」

更多

最夯影音

更多
李靚蕾「5000字毀滅王力宏」控劈腿約砲！　徐若瑄、By2妹Yumi被捲入…嚴厲澄清

李靚蕾「5000字毀滅王力宏」控劈腿約砲！　徐若瑄、By2妹Yumi被捲入…嚴厲澄清
王力宏機場最新身影曝光！　「VIP接送」淡定舉手機反拍

王力宏機場最新身影曝光！　「VIP接送」淡定舉手機反拍

10歲弟運動會全校面前大跳街舞 秀湯瑪士迴旋超狂舞技驚艷眾人

10歲弟運動會全校面前大跳街舞 秀湯瑪士迴旋超狂舞技驚艷眾人

超夭壽...國道黑夜中突現一人影　駕駛急閃飆國罵：X你X差點漏尿

超夭壽...國道黑夜中突現一人影　駕駛急閃飆國罵：X你X差點漏尿

王力宏放閃照全是P圖！網揪鐵證　和李靚蕾秀恩愛「眼神全露餡」

王力宏放閃照全是P圖！網揪鐵證　和李靚蕾秀恩愛「眼神全露餡」

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

2021企業品牌聲望大調查

2021企業品牌聲望大調查

齊聚百大品牌，12/1~12/31歡迎您投票選出新中最愛的企業！

【寵物】雙12超級年終慶

【寵物】雙12超級年終慶

雙12超級年終慶開跑，毛毛商城品牌飼料限時狂降，還有毛孩零食買一送一，立即逛！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面