工藝中心跨界推台漫《看見神之翼！》　盼吸引「漫粉」變「陶粉」

▲工藝中心攜手金漫獎柯宥希推出跨領域力作《看見神之翼！》（下同）。（圖／台灣工藝研究發展中心提供）

記者高堂堯／南投報導

繼台漫與影視、博物館展開跨界合作風潮後，國立台灣工藝研究發展中心今年與金漫獎得主柯宥希合推漫畫作品《看見神之翼！》，藉由與台灣新生代漫畫家的妙筆和動人故事創作，盼望能讓更多元族群親近並了解台灣陶藝的發展歷程和豐富內涵。

工藝中心表示，《看》一書描述主角周光實與咖啡店老闆娘紀明真、工藝之神小翼、高中美術老師許天銘等陶藝創作者的心路歷程，並配合每一章回內容，帶領讀者了解台灣陶瓷的前世今生，也簡單介紹在創作中占有相當比重的造形、視覺等的技法表現；故事唯美浪漫、筆觸清澈動人，更結合漫畫及陶藝相關小知識，也可作為對陶藝創作及對產業發展的入門參考書。

柯宥希說，自己從高中起即接觸陶藝，從專注投入的過程中深刻感受創作者的自我磨練、更享受創作的喜悅，這種生活體驗直接幫助他尋得故事題材、角色塑造等靈感，近期也開始進行金屬編織創作；此次繪製《看》一書，幸運獲得出版單位工藝中心提供許多參考資料，在1個半月內即完成前期較困難的劇本編寫及分鏡工作，刷新自己的工作紀錄，也使著作得以順利問世。

工藝中心主任張仁吉表示，漫畫的消費族群不分男女老少，本書源於該中心「從臺漫看見臺灣工藝」漫畫出版計畫，透過工藝與漫畫跨界合作，彼此「交換粉絲」，讓台灣工藝文化觸及更多元的受眾族群，希望讀者們在閱讀體驗中產生對工藝事物的認識與興趣。

工藝中心表示，《看見神之翼！》將於五南文化廣場及國家網路書店上架展售，後續並將舉辦假日簽書會，時間與地點將發布於該中心官網以及臉書粉專，提醒有興趣的民眾密切注意。



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