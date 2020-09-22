阮光民《用九柑仔店》獲金漫獎網路人氣獎！台漫3年催生300冊

▲文化部次長彭俊亨（左）頒贈「金漫獎網路人氣獎」獎牌予得主阮光民（右）。（圖／文化部提供）

記者林育綾／台北報導

「2020金漫獎特展」自即日起至9月29日在台北松山文創區展開，同時也結合交流媒合活動，並將於9月28日舉行第11屆金漫獎頒獎典禮。此屆24件入圍名單中，網友票選出最受歡迎作品「金漫獎網路人氣獎」由阮光民《用九柑仔店》獲得最高票，今（22）日也特別頒獎。

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▲阮光民《用九柑仔店》獲得「金漫獎網路人氣獎」。（圖／遠流）

文化部表示，此屆金漫獎以「城市漫步」為主題，透過城市中的個人、交通、城市景觀，呼應漫畫的點、線、面等構成元素，在虛實之間交織為故事的道路，邀請讀者漫遊體驗。搭配互動展示區、遊戲與漫畫跨界專題展、座談會及漫畫家駐點活動，讓漫迷有機會親近心儀的漫畫創作者，深入探索台灣原創漫畫，也持續規劃主題商務交流會及商展交易媒合會，期盼透過招商與媒合交流，開創跨界合作契機。

▲此屆金漫獎以「城市漫步」為主題，（圖／文化部提供）

文化部次長彭俊亨今（22）日也頒發「金漫獎網路人氣獎」，是從此屆24件入圍名單中，由網友票選出最受歡迎作品，在9月1日至9月15日完成投票，由入圍跨域應用獎的阮光民《用九柑仔店》獲得最高票。阮光民對於獲獎感到很意外，認為或許是自己作品中的「人味」聚集了人氣，也感謝遠流出版社不計成本為他出版。

▲《用九柑仔店》被改編為影視作品。（圖／翻攝自《用九柑仔店》臉書）



彭俊亨次長表示，今年因受嚴重特殊傳染性肺炎疫情影響，金漫獎國際交流活動轉型為面向國內讀者及業界的漫畫盛會，並首度舉辦「金漫獎特展」展出入圍作品、台灣城市漫畫、國內外漫畫與城市應用實例等，讓觀眾輕鬆認識漫畫與城市間的相輔相成，並可透過漫畫悠遊到國外，或是認識台灣各地不同的城市，這都是很棒的漫畫閱讀經驗。

此外他也提到，文化部近年大力支持台灣漫畫，如「漫畫輔導金」政策已進入第3年，至今催生超過300冊期刊、單行本等漫畫創作，多部作品獲國內外獎項或入圍肯定，也促成涵納影視、遊戲等多元型態的跨域合作，「以漫畫作為文本，一源多用的領域相當廣泛」。文化部將與文化內容策進院持續合作，協助台灣原創漫畫跨界合作、交流推廣、人才培育，希望所有漫迷繼續支持台漫，讓台漫繼續發光發熱。

▲第11屆金漫獎入圍者合影。（圖／文化部提供）



「第11屆金漫獎頒獎典禮」將於9月28日下午3時於台北文創大樓舉行，並邀請第30屆金曲獎最佳男歌手LEO王與春艷組成的饒舌團體「夜貓組」，帶來精彩表演「FUSION：無限融合」。

金漫獎入圍作品介紹及特展系列活動，詳情可至官網查詢：https://gca.moc.gov.tw

「2020金漫獎特展」展覽資訊

時間：9月22日至9月29日，每日10:00-19:00

地點：松山文創園區四號倉庫

地址：台北市信義區光復南路133號

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