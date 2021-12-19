「交換禮物」其實最悖離聖誕精神！慷慨和添麻煩只有一線之隔

▲聖誕節流行交換禮物，但可能是最悖離聖誕精神的一個活動。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）



文／江鵝

摘自／時報出版《俗女日常》

「交換禮物」可能是當今盛行的聖誕活動裡，最悖離聖誕精神的一個。

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這個活動設計很適合農業社會，如果大家都住在鄉郊村落裡，我帶私釀米酒來跟你交換手作木凳，互通有無，的確有機會達成慷慨與慈愛的精神。但在二十一世紀的商業都會，自作慷慨和添麻煩只有一線之隔。

如果一定要在物質層面上探討我們需要填補的匱乏，而且作答誠實的話，最受歡迎的物質應該是錢。但現代人的匱乏，哪裡只是錢這麼簡單？能在經濟條件上參加得了這種活動的人，之所以想要更多錢，為的是換來更多順心安樂，但在都會裡，要以物質促成別人的順心安樂不容易。

事情不是買條圍巾給脖子冷的人那麼簡單，我在冬至前後剪個赫本短髮，你不會知道我把脖子空出來為的是掛上叮噹招搖的耳飾，還是因為前兩天有可心人說過我後頸線條什麼好話。也就是說，我的確脖子冷，但缺的未必是圍巾，就算想要圍巾，你也無從得知我的衣櫃打開來，還缺什麼款式什麼質材。

▲聖誕節流行交換禮物，但可能是最悖離聖誕精神的一個活動。（示意圖／取自免費圖庫WUNDERSTOCK）

又或者，我認為有情有趣的聖誕杯壺組，對於每坪得付一兩千塊房租的你來說，可能是有心讚賞無力承擔的空間損耗，廚櫃要吞納平日的鍋碗瓢盆已經很吃力，總不能為了留下季節限定的情趣，丟掉平日趁手的務實。全留就更悲傷，沒地方塞只能盡量找個合理的地方擺著，但節日一過，雪人聖誕樹站哪裡就顯得哪裡尷尬，都會住宅裡最值錢的從來不是物件，而是空間坪數。必須交付房租或房貸的人最明白空即是色，不夠用的空間是血淋淋的豬肝色，裡面住幾個就篤蔫幾個。小資想咬牙撐一個過節的場面不難，但是捨不斷又收不下的過節行頭，讓往後的平日更難。

送禮能出錯的環節太多，即使立意慈愛，成效未必切中要害。參加交換禮物的人，大概心裡都有這個底，派對圖的是社交，大家只能盡量去看對方發自內心的慷慨，收到什麼東西盡量隨緣自在。但人性總會自己走上絕路，無論事前如何規範，活動裡難免有幾款禮物，怎麼看都像天道已滅，教人在歡慶的季節裡懷疑人性的本質，慨歎你不敢的大有人敢。

以惜福環保為名的交換是最折磨的一種。

惜福本來是個人的決志，東西盡量少買，堪用的繼續用，最是環保，這是一回事；但是要把別人捨不得丟的東西當禮物收下來，卻是另外一回事。收這種禮物，有很大機會在打開包裝的瞬間，發現東西不堪到只能拿去回收，卻又礙於聖誕精神不好發作滿腔驚嚇，也不方便質疑對方是否秉持鄙念，存心把自己不敢丟的長物，送給別人去惜福，就算要丟也是別人去折墮。

▲「派對圖的是社交，大家只能盡量去看對方發自內心的慷慨，收到什麼東西盡量隨緣自在。」（圖／Pixabay）

隨之湧生的猜疑和憤惱遍布虛空，耶穌或許必須再誕生八次才救贖得完，但只要派對尚未結束，苦主就是那件鄙物的法定持有人，任意丟出窗外是要招來環保局開單的，他只能繼續說愛，說歡喜，說承蒙祝福，說聖誕快樂，直到終於可以帶著東西回家思考人生究竟為何啊為何。

看著一眾與會者在驚愕中勉力自持，我不禁想起被狼煙召到周幽王跟前去的諸侯，差只差在大家報到前沒料到會變成周幽王的場子而已，本來還以為是去和趣味相投的友人們溫馨歡聚呢，要不然收工當然回家追劇，週末當然攤在沙發給貓踩，冷風颼颼，真要出門做環保還不如去三芝淨灘。

是說，如果不出席這些活動，倒也沒機會發現原來主揪是個周幽王，這些稀奇古怪的都會情節，每次回老家在餐桌上說出來配飯，大家都聽得和樂融融，或許也是一種「道成了肉身，住在我們中間」吧，聖誕精神經過交換禮物這樣周折的延展以後，最終還能結出溫馨的果，神蹟到底是有的。

★本文摘自時報出版《俗女日常》，原文標題「斷臉書記」。作者江鵝，人類圖分析師兼自由寫作者，經營臉書粉絲頁《可對人言的二三事》與《Irene人類圖解讀》，著有《俗女養成記》。

