交換禮物新選擇！超商開賣「鑽石項鍊下殺3.8折」　還有戒指、耳環

▲超商開賣鑽石為聖誕節增加送禮新選擇。（圖／業者提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

男孩們聖誕節還沒想好送女朋友什麼禮物嗎？近日有超商幫解決煩惱，找來鑽石品牌亞帝芬奇合作，聯手推出一系列精緻鑽石項鍊、耳環、戒指等商品，並祭出原價最低下殺38折起優惠，不僅可以大省荷包，還能擄獲收到禮物女孩們的心，即日起至2022年1月3日限時開放預購。

▲天使心項鍊預購價可是直接下殺3.8折。

▲還有多款鑽石項鍊、耳環等選擇。

看準情侶間喜愛在聖誕節交換禮物熱潮，OK mart特意聯手鑽石品牌「亞帝芬奇」，推出預購特價鑽石項鍊、耳環及戒指，其中，最低只要3990元就能輕鬆入手，首推這條有25分鑽的天使心項鍊，預購價可是直接下殺3.8折，還有36分的「鑽石戒指-星光燦爛」也打出5.1折優惠，即日起至2022年1月3日於OK Line群組限時開放預購。

▲7-11也推聖誕節限定優惠。

另，7-11則針對聖誕節祭出限時優惠，即日起至12月19日凡於門市購買指定商品單筆滿200元，並使用3大支付工具包括icash2.0、icash Pay、OPEN錢包結帳即可直接打88折，像是CITY飲品、餅乾、糖果、飲料、鮮食、啤酒等都在折扣中：而至12月28日止，加碼喝「CITY全系列現調飲品任選第2杯半價（以採價低者折扣）」，包括CITY CAFE、CITY PRIMA精品咖啡、CITY TEA現萃茶、 CITY PEARL珍珠全系列商品皆享有優惠。

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