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全國4大公投落幕「不同意票完封」　42起妨礙投票秩序...15人撕毀公投票

▲▼1218公投日一早便有不少民眾前往板橋國小投票所進行投票。（圖／記者湯興漢攝）

▲全國公投選舉結束，各地發生妨害投票秩序狀況約42件，15人撕毀公投票。（圖／記者湯興漢攝）

記者邱中岳／台北報導

4大公投案件在18日完成投票，警政署也在當天動員7萬多名警力戒備，截至投票結束，全台違反投票秩序案件共計有42起，其中包括撕毀公投票15起居冠，最多案件則發生在台北市。

警政署為了維護投票期間治安穩定，出動7萬3843名人員，其中包括投票所警衛1萬7489人，民間力量2萬餘人，以及機動處理組3萬6298人，根據警政署統計，投票結束共計有42起違法投票秩序狀況。

警政署也清查全國各地發生如撕毀公投票、將公投票攜出場外等狀況，其中包括，撕毀公投票15件、公投票攜出場外5件、投票所內攜帶手機或攝影器材4件。

投票所30公尺內疑似監視投票、喧嚷干擾勸誘4件、投票所內喧投開票所喧嚷干擾勸誘或其他不正行為3件、投票所30公尺內單純穿戴公投服飾1件、其他（選務糾紛等）10件

警方指出，全台各地發生選務事件，其中以台北市發生15件居冠，再者為台中市7件居次，新北市3件、桃園市1件、新竹市3件、新竹縣2件、彰化縣2件、嘉義縣2件、台南市2件、高雄市3件以及屏東縣、花蓮縣各發生1件。

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