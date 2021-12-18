王浩宇曝馬英九與王力宏「死亡之握」照　嘆沒人關心公投：快投票

▲馬英九與王力宏握手。（圖／翻攝王浩宇臉書）

實習記者張鈞量／台北報導

今天是公投投票日，不過藝人王力宏前妻李靚蕾深夜發出長文爆料王力宏召妓、炮友成堆，成為今日新聞熱點，高雄市議員參選人王浩宇18日表示，聲量都聚集在王力宏上了，反而沒什麼人關心公投，PO文還貼出王力宏與前總統馬英九的合照，影射馬英九的「死亡之握」發威，影響了王力宏。

王浩宇一早就在臉書貼出王力宏與馬英九的合照，「聲量79%都在王力宏」，表示目前都沒什麼人關心公投了，大家趕快幫忙拉票，可以拉到最後一刻「台灣加油」。

值得注意的是，王浩宇貼出的合照，正好是王力宏與馬英九握手的照片，影射是馬英九的「死亡之握」發威，導致王力宏因爆料重創形象。李靚蕾的深夜長文指出，王力宏曾召妓、婚內與炮友狂歡、甚至在王力宏生日時還收到裸照祝賀。

對此，網友也贊同王浩宇的意喻，「關鍵性的一握」、「可以儘量傳八卦給傾向四個同意的讓他們好好待在家研究」，但也有民進黨支持者認為這是好消息，「投票率不過25%也可以」。

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