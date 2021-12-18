「學音樂孩子不會變壞？」鄉民震撼了：王力宏會13種還這麼渣

▲王力宏IG還留著李靚蕾與孩子出生的照片，令人格外諷刺。（圖／翻攝王力宏IG）



網搜小組／劉維榛報導

45歲「優質偶像」王力宏，打從6歲就開始學小提琴，8歲接著勤奮練鋼琴，甚至精通吉爵士鼓及琵琶古箏等，2016年他還拿到威廉姆斯學院的榮譽博士，是當之無愧的「音樂才子」。如今李靚蕾發射5000字毀滅文，讓王力宏成了無敵渣男，對此有網友好奇拋問，「不是說學音樂的孩子不會變壞？」

許多人相信「學音樂的孩子不會變壞」，而生活知識網站《Lifehack》曾指出，鋼琴彈奏者不僅可藉由音樂表達自我，更可以為大腦帶來更高的工作效益，優點包括「左右腦平衡」、「更有創造力」、「能自由表達自我」、「有效地使用大腦」。

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▲王力宏也是創作才子。（圖／翻攝王力宏IG）



過去有網友細數，「音樂才子」王力宏會彈奏的樂器至少13樣，包括：小提琴、鋼琴、吉他、貝斯、爵士鼓、顫音琴、二胡、琵琶、阮琴、長笛、陶壎、口琴、艾捷克（維吾爾族、烏孜別克族的弓拉弦鳴樂器）。

怎料，「王力宏優質偶像」的形象被李靚蕾爆出，逼她簽署不對等的婚前協議、找人妻約砲，甚至記錄了各種召妓對象的特徵，讓兩岸網友看得目瞪口呆。

對此，有網友在PTT上拋出質疑，會13樣樂器竟然還會學壞，「不是說學音樂的孩子不會變壞」、「不要再說學音樂的孩子不會變壞」、「學樂器的，找個女的吹喇XX，有啥大驚小怪的」。

另一名鄉民在PTT好奇搬出「學音樂的孩子不會變壞」這一句話，接著納悶發問，「力宏一直以來的形象就是個愛交朋友的大男孩而已，一定是紅了之後認識到壞朋友，力宏的本質是善良的不會傷害人的，去對岸之前都沒爆出這些事，有沒有這方面的八卦？」結果底下鄉民回應，「都是別人教壞，力宏很乖」、「會跟裝熟魔人那一票玩在一起的能多乖」、「亦凡跟雲迪嗎」。