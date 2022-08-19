她被逼婚生子「幫癌末公公續命」　婆婆每天翻垃圾桶！下場慘炸

▲原PO被騙財變色，想討回金飾，惡婆婆竟報警趕人。（示意圖／ETtoday資料照）



網搜小組／劉維榛報導

為愛沖昏頭，結果下場淨身出戶。一名女網友淚訴，與男友交往3個月時，男友爸罹患大腸癌末期，小倆口便草率結婚，為了就是給男友爸「沖喜」逆轉病情。無奈公公每況愈下，親戚便指出生孩可以續命，於是婆婆每天來翻垃圾桶，若看到衛生棉就爆打原PO，無奈最後公公仍過世，原PO遭趕出門，老公還偷吃小三。

一名女網友在臉書《匿名2公社》透露，去年男友爸爸被診斷出大腸癌末期，於是男友媽希望小倆口能結婚沖喜，甚至還向原PO下跪，加上為愛沖昏頭，娘家爸媽只好同意這樁婚事。

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沒有婚紗、沒有宴客，只有兩方家宴與交換戒指，原PO匆促完成終身大事，但公公身體遲遲沒有好轉，而婆婆表示，希望等公公病況好轉再登記，原PO也同意了。

怎料公公後續進出2次加護病房，親戚跑去算命，老師表示要趕快懷孕生子，「這樣就可以幫公公續命。」原PO與老公真的乖乖聽話，下班不管多累，晚上還忙著做人，無奈她壓力太大，肚子遲遲沒有消息，「婆婆幾乎每天都會來翻垃圾桶，只要看到衛生棉就會大哭大鬧，有時還會動手打我。」

到了今年5月，公公依舊回天乏術逝世，婆婆竟把死因怪罪到原PO頭上，原PO難過直呼，「一下說都是我爸媽拖延結婚日期，一下說是我故意不生小孩害死公公」，更心寒的是，「連老公也開始對我很冷淡，喪事辦完，我婆婆就一直要我趕出去。」

看著婆婆情緒激動，老公要原PO回娘家，等婆婆冷靜後再接她回去，怎料苦苦等了一個多月，老公竟交了小三，他甚至大言不慚冷嗆，「沒有登記本來就不算結婚，妳也不是我太太，沒資格管我。」

猶如八點檔戲碼，原PO自述，哭了5天5夜不吃不喝，好不容易想通後，傷心想討回嫁妝金飾，結果婆婆竟報警趕人。原PO回想，當時爸媽認為這場婚姻太過冒險，她卻沒有聽進去，「我知道我錯的離譜，還害我爸媽跟著我一起傷心...這一年的偽婚姻生活居然只有我當真」，因此她想要報仇，「但不知道該怎麼做？」

文章曝光後，底下網友也傻眼狂轟，「真是奇葩的一家人，還好你沒小孩，離開是對的」、「這個是鬼故事嗎？好恐怖」、「真的被騙吃拐幹了」、「只能說不聽老人言，吃虧在眼前，想想我也是，只能自認倒楣」、「另類的詐騙手法...騙財騙色」、「建議先提告，然後提出購買證明，再主張是因為是以結婚為前提才會給嫁妝，沒結婚自然要歸還」、「這種年代還有沖喜哦？嫁過去就會康復嗎」、「支持報警吿侵佔」。

▼網友拳頭也硬了。（圖／翻攝匿名2公社）

