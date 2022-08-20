只要這張照片還在就好…他找回錢包卻不檢查錢　警一問快哭了

▲吳男找回錢包，開心與警合影。（圖／記者陳雕文翻攝）

記者陳雕文／新北報導

新北市三重區一名男子本月9日搭乘小黃回家，事後發現錢包落在車上，他急忙報案協尋，所幸10分鐘後便接到警方尋獲的消息，他急忙拿起錢包檢查，卻不是在關心錢財或信用卡，而是一張照片，員警見狀關心，得知照片背後的感人故事。

據了解，41歲吳姓男子年幼時父母離異，他跟隨母親一起在三重生活，但就在他19歲時，母親因病去世令他悲慟萬分，只能寄情在與母親的唯一一張合照，堅強獨立過生活，偶爾跟親生父親小聚；本月8日父親節，吳男找父親慶祝吃大餐，9日凌晨搭車回三重區大智街住處，進家門才發現錢包不見了，他無論怎麼翻衣服都找不到，急忙報案。

幸好在報案後10分鐘左右，光明派出所警員葉建宏就通知吳男「錢包找到囉！」吳男情緒激動趕到派出所，拿過錢包並開始著急翻找，最後在內襯找到一張已經泛黃的照片，才放下心中的大石。

葉員見狀好奇一問，「我以為你會先檢查錢有沒有短少，那張照片對你來說意義很重大吧！」吳男才向警方表示，那張照片確實意義重大，因為那是他跟母親的唯一合照，員警聽完一陣感動，接著吳男頻頻感謝警方積極與高效率的協助，開心與葉員拍照留念。