媳婦結婚6年「肚皮沒動靜」！婆婆一聽真相氣炸：給我離婚

▲婆婆逼原PO離婚。（示意圖／CFP視覺中國）

記者朱祖儀／綜合報導

結婚只是為了生小孩嗎？一名人妻表示，因為先前罹患卵巢癌，所以沒辦法生育，但婚前並沒有告訴婆家人，直到最近才說出真相，結果婆婆相當生氣，不停要求他們離婚，讓她不知道該如何是好。PO文一出立刻掀起熱議，有人支持她的說法，但也有人認為「本來就不該欺騙」。

原PO在臉書「靠北婚姻2.0」發文表示，10年前因為罹患了卵巢癌，所以無法生育。先前沒有特別和婆家人說，現在結婚6年肚皮都沒有動靜，婆婆不停來逼問，他們才將真相說出來。對方得知後相當生氣，要求她和老公離婚，「因為老公是家中獨子」。

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原PO表示，雖然老公沒有要和她離婚的打算，但婆婆每天都會打電話過來罵對方，這些她都看在眼裡，讓她覺得相當無奈，不禁想問「難道沒生育能力的女人，就不配擁有幸福嗎？難道我們女人結婚，只是生小孩的工具嗎？」

▲原PO因卵巢癌無法再生育。（示意圖／視覺中國CFP）

不少人看到後紛紛表示，「結婚又不是為了繁殖」、「你們的人生是你們的，不是婆婆的，妳先生挺得住的話過兩人的日子就好，挺不住你還是早點走吧」、「我身體沒有問題也不會想生啊？現在多少人不想生，到底為什麼一定要小孩」、「可以請公公再生一個啊」、「身體健康比什麼都重要，可以領養」、「我先生也是獨子，他又不想要有小孩，我婆婆就算叫我生也沒用，用老公作擋箭牌最好」。

但也有人認為，「一開始隱瞞就種下了因，現在結果了，怨不了別人！當初為何不先說清楚？先小人後君子呢？自己先隱瞞了事實，再來怪別人不諒解？怎樣都說不通吧」、「妳應該要平常心面對，該讓位讓他們去處理，自己也是不該欺騙」、「妳先生沒有處理好，你們沒有先想好要怎麼跟婆婆說，如果她的觀念一直都是這樣，在結婚前要想好怎麼應付婆婆。現在木已成舟，就看妳先生怎麼扛了」。