回老家約砲竟「啪到堂弟女友」　他拖到2人結婚前公開…結局超慘

▲朋友約砲約到堂弟女友。（示意圖／取自免費圖庫pexels）

記者朱祖儀／綜合報導

八點檔劇情真實上演？一名網友表示，先前朋友回南部時找陌生女生約砲，事後才發現對方竟是堂弟女友。當時他本想將這件事當成秘密，但後來看到堂弟和女友論及婚嫁，於是決定公開真相，結果導致2人分手，因此覺得很對不起堂弟。不少人看到後，紛紛表示「要約就要有心理準備」，

原PO在臉書「匿名2公社」發文表示，朋友某次回南部的時候，用交友軟體找女生出來上床，結果隔幾個月再回去老家，才發現當時一夜情的對象是堂弟的女友，且2人已經交往多年，中間分分合合數次。一開始他以為堂弟只是玩玩的，所以沒有把這件事情說出來，後來得知對方有意要和女方結婚，於是和父親討論後，就把這件事說了出來。

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朋友和堂弟攤牌之後，對方就立刻和同居女友分手，女方不停哀求復合，也解釋是因為當時在分手階段，覺得心情不好才會約炮，但堂弟還是堅持分手。朋友之後因為這件事一直覺得很對不起堂弟，為此一直悶悶不樂，原PO也不知該如何安慰。

▲朋友一直很悶悶不樂。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

最後原PO以朋友的例子呼籲，要約砲之前都要思考一下，別以為這種灑狗血的劇情不會發生在自己身上，否則有天不堪的過去被挖出來時，真的會欲哭無淚。他也認為要玩、要約炮，本來就要承擔被發現的風險，既然選擇做了，被揭穿時也不能怨別人，「都是自己的選擇」。

不少人看到文章後紛紛表示，「真不知道這是壞人姻緣，還是助人為快樂之本」、「說實在的，約砲被揭穿是遲早的事，只差在什麼時間點而已」、「你朋友將來結婚時，那個女生就會出現了，公眾抖出約砲的事實，然後就有現世報了」，但也有人說「單身時候約砲沒什麼吧，但事後認親真的破壞遊戲規則啊」、「一男一女約砲，事後男的覺得光明正大，把女方說得一文不值，還真好意思」。