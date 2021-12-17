　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

全裸關陽台倒臥便溺中馬桶刷凌虐　無良夫妻餓死失智父2天才發現

▲桃園市陳姓老翁因失智無法生活自理，被女兒與女婿囚禁在陽台，期間多次涉嫌虐待毆打導致陳死亡，桃檢偵結後向法院求處重刑。（資料照／記者沈繼昌翻拍）

▲桃園市陳姓老翁因失智無法生活自理，被女兒與女婿囚禁在陽台，期間多次涉嫌虐待毆打導致陳死亡，桃檢偵結後向法院求處重刑。（資料照／記者沈繼昌翻拍）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市陳姓老翁因罹患失智症，因無法自理生活常隨地便溺，竟遭女兒與女婿命其脫光衣物還拘禁在陽台控制行動，甚至不給衣物蔽體，今年7月間2人外出2天後返家發現老翁已無意識，女婿潑水測試發現沒反應驚覺闖禍才報警處理；徐姓女婿到案後否認虐待，甚至辯稱「這是我們家人相處模式」引發社會譁然，檢方偵結依剝奪直系血親尊親屬行動自由等罪嫌起訴，並向法院要求加重其刑。

檢警調查，目前在押的44歲徐姓男子與45歲的陳姓女子分別為81歲陳姓死者的女婿與女兒，因死者患有失智症，平時生活無法自理，都仰賴女兒、女婿輪流照顧，今年2月將死者從醫院接回桃園市住家照顧，但因死者有失智症，生活無法自理，且常隨地便溺，2人因受不了死者隨地大小便，竟將其獨自囚禁在住家7樓陽台，還不給穿衣服與控制活動空間。

夫妻倆今年7月28日外出前將家門反鎖，獨自留下死者1人待在陽台，2天後返家時，陳翁倒臥在陽台已無意識，徐還持水桶朝潑水測試，但死者沒有反應，夫妻倆嚇得報警處理，這宗人倫悲劇才曝光。

檢方查出，徐男每天僅以水、饅頭與稀飯餵食死者，不給其任何衣物穿著蔽體，任由死者或坐或站躺臥在大小便中，甚至還恐嚇或傷害死者，包括以水桶裝水潑沖向死者頭部，導致撞擊牆角受傷；持馬桶刷在死者肛門處來回猛刷，用力鞭打其手部與背部，還恐嚇「你進來的時候，就是葬儀社扛你時候、我三天給你一餐，因為這是你的生命、沒有吃東西不會大小便」等語恐嚇。

陳女在警訊時供稱，因父親房間整修，他時常亂跑偷溜出門，不得以才先暫時安置在陽台，如此便溺也比較方便處理；陳女也辯稱，陽台有屋簷可遮風擋雨，每天都有提供三餐，包括準備牛肉、青菜與鮭魚等，並未虐待父親。

徐男偵訊時否認犯行，辯稱「這是我們家人相處模式，否認有毆打死者，都是死者自己走路摔倒造成，並沒有打過死者」等語。但檢方調閱監視器發現，女婿徐男數度持馬桶刷朝陳翁毆打，還伸手掐死者頸部。

死者其他兒女也作證指稱，死者去年8月籍以失智症問題、姊姊曾抱怨死者時常到處便溺等語；桃園市家防中心也提供通報表，證明死者經社政評估後，確實有照顧不周、受凌虐等事實。地檢署根據法醫研究所相驗報告書，認為死者身體嚴重消瘦、營養不良、皮下缺少脂肪層與肌肉層，最後因腦損傷、橫紋肌溶解症併發肺炎致死。

檢方認為，陳女為死者直系血親，徐男則為死者之女婿，2人對死者身體之不法侵害，核屬家庭暴力防治法之家暴罪。其中徐男所為係觸犯剝奪他人之行動自由致人於死罪嫌，陳女所為剝奪直系血親尊親屬之行動自由致人於死罪嫌，分別向地院求處25年、20年之重刑。

【更多新聞】

►桃園某防疫旅館爆群聚感染　4失聯住客找到3人採檢中、1人已出境

►桃園防疫旅館疫情遭疑晚3天公布　鄭文燦駁斥：完全沒晚

►公投邊緣人？桃園平鎮上百人未收到通知單　區公所說話了

►莓果色電暖器799元！

ET快訊
ATM「超狂功能」現在才知道！　內行讚：救急超好用
流浪漢被倒進垃圾車「活活輾死」　驗屍官驚：職涯中第一次見
惡魔夫妻！把爸全裸關陽台「活活餓死」　馬桶刷凌虐
陳松勇大砲金句連發　虧周遊尪放閃像「抱殭屍考古」
快訊／戴資穎擊敗辛度搶下4強門票　粉碎世錦賽8強魔咒
陳松勇突病逝！　影后悲痛發聲了
被點名轉戰富邦！　王建民首度回應了
快訊／康凱證實陳松勇死訊「疑與兩因素有關」　忍痛打理好友後事

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

雲林台電外包商遭攻擊！打沒兩下武器被奪急撤　網酸：別丟人

起底南機場詐彈客黑歷史！艋舺青山宮遶境被砍　開槍反擊奪1命

台南高分院院長交接　最高法院法官黃瑞華接任院長履新

彭文正PO「高院判蔡英文敗訴」挨批說謊　告媒體與律師被法官打臉

全裸關陽台倒臥便溺中馬桶刷凌虐　無良夫妻餓死失智父2天才發現

曾砍前妻入獄！逆子5刀捅死母「認了後悔」：覺得沒人愛我　

老公漁船起火急扣妻！動力全失不知位置　海巡汪洋搜尋救回人船

想送兒進美國大學遇詐騙　2年花150萬只唸語言學校

正義哥突開直播揭兒惡行「賣1歲孫戶頭」！痛斥：不可原諒

快訊／新北淡水鐵皮農舍陷火海　2層樓燒毀

黃衣男「右飄切入車陣」被按喇叭　氣炸怒嗆：小屁孩！我直走哪插隊

小貓遭轎車大力撞擊慘死馬路中　暖男國中生鐵馬丟一旁溫柔移屍

前車突頓住搖晃「以為被追撞」　檢查車尾損傷...後方駕駛急澄清

黃金獵犬化身土匪「每天打劫餅乾」　郵差姨餵食被吃到求饒：明天再來！

高中妹晚自習回家「被怪男跟蹤」　父苦等3次活逮教訓：再跟看看！

EP03_網路版_PROMO1 獨唱舞台選手各放異采 誰能成功留在聲林?

要爆囉！陸男製爆米花袋子沒卡好　用力一壓「全炸開」秒噴女子滿臉

27歲女花光120萬積蓄住毛胚屋 省下裝潢費最豪華的地方是廁所

4口住「破洞古厝」擠5坪房間睡覺　70歲阿公扛家計...孫：想長大賺錢

口吃男勤練習克服恐懼自信點餐　披薩店員耐心聆聽暖回：沒關係

雲林台電外包商遭攻擊！打沒兩下武器被奪急撤　網酸：別丟人

起底南機場詐彈客黑歷史！艋舺青山宮遶境被砍　開槍反擊奪1命

台南高分院院長交接　最高法院法官黃瑞華接任院長履新

彭文正PO「高院判蔡英文敗訴」挨批說謊　告媒體與律師被法官打臉

全裸關陽台倒臥便溺中馬桶刷凌虐　無良夫妻餓死失智父2天才發現

曾砍前妻入獄！逆子5刀捅死母「認了後悔」：覺得沒人愛我　

老公漁船起火急扣妻！動力全失不知位置　海巡汪洋搜尋救回人船

想送兒進美國大學遇詐騙　2年花150萬只唸語言學校

正義哥突開直播揭兒惡行「賣1歲孫戶頭」！痛斥：不可原諒

快訊／新北淡水鐵皮農舍陷火海　2層樓燒毀

LIVE／國民黨公投前夕大造勢　朱立倫夜宿自由廣場「為民主守夜」

外送員看9樣商品「全是水」秒轉單　網傻眼：他家失火了嗎

LIVE／蔡英文最後衝刺「四個不同意」　民進黨造勢萬人擠爆凱道

女模與豹拍照遭攻擊毀容　撿回一命秀「難忘合影」懇求：別殺死牠

證交所公告　英瑞-KY 1月27日下市

糗了！桃市地王又是它16連霸　昔日速食店卻人去樓空

阿翔「玩Cosplay」嚇哭女兒！　合體浩子捐衣做公益

曹西平嘆王力宏離婚「偶像真可憐」！八卦狂飛：好像都躲床下偷聽

王建民看兄弟二軍投手這4人成長多！點名陳琥心態進步

雲林台電外包商遭攻擊！打沒兩下武器被奪急撤　網酸：別丟人

高雄式左轉情侶雙腳同步懸空　3秒被擊落！網狂重播：超療癒

社會熱門新聞

華航澎湖空難225死慘劇　專家揭真相

華航澎湖225死空難慘劇　1分鐘詭異錄音檔曝

網紅閨房成毒窟　警搜索驚見「這東西」

寧夏夜市刺青男仆街　夫妻看一眼被打到斷指

長腿少女無照雙載出事了　闖紅燈撞賓士休旅

即／台中工廠大火　傳3人失聯

快訊／家中抽菸被阻止！新北男刺死媽媽

少女設局仙人跳　他爽帶跳蛋+綁繩反被搶

獨／大潭電廠工安意外！鐵門脫軌壓死工人

台中西屯工廠大火！　濃煙狂竄火舌幾乎燒毀半個廠房

「最聰明醫師」孔繁錦涉性侵！今出面道歉

快訊／國道一號「多車碰撞」！車流回堵7公里

才剛下公車！學生妹慘遭後方2機車撞倒

OL遭撿屍性侵！還被二度強吻、襲胸

更多熱門

關鍵字：

狠心女兒女婿虐殺失智老父家暴致人於死罪求處重刑

讀者迴響

熱門新聞

1歲被生父丟垃圾桶！她「23年後變身價破億巨星」

好市多賣「這件帽T」引熱議：考驗信仰？

鄧紫棋爆分手5年富二代男友！3句話嗆他「雙面人」

王力宏遭爆劈腿BY2妹　網揪1疑點經紀公司回應了！

30網紅、藝人表態「公投四個不同意」名單一次看

快訊／金馬影帝陳松勇過世！　縱橫演藝圈50年…享壽80歲

《玩很大》加入5新成員！　吳宗憲鬆口小隊長人選

女大生產3子讓富豪信是自己種！花近9千萬包養GG

她60歲冒死「產下雙胞胎」...11年後近況曝

小吃漲價10元「客人全跑光」　網揪1致命傷

開店10年首次調漲　小吃店老闆哭：客人全跑光

華航澎湖空難225死慘劇　專家揭真相

快訊／遭登報宣傳「核四不同意」　侯友宜動怒：公投需要玩成這樣子嗎？

弟弟陪睡　比特犬壓到腿麻仰頭崩潰

金馬影帝陳松勇離世！　留200萬遺產給看護

更多

最夯影音

更多
黃衣男「右飄切入車陣」被按喇叭　氣炸怒嗆：小屁孩！我直走哪插隊

黃衣男「右飄切入車陣」被按喇叭　氣炸怒嗆：小屁孩！我直走哪插隊
小貓遭轎車大力撞擊慘死馬路中　暖男國中生鐵馬丟一旁溫柔移屍

小貓遭轎車大力撞擊慘死馬路中　暖男國中生鐵馬丟一旁溫柔移屍

前車突頓住搖晃「以為被追撞」　檢查車尾損傷...後方駕駛急澄清

前車突頓住搖晃「以為被追撞」　檢查車尾損傷...後方駕駛急澄清

黃金獵犬化身土匪「每天打劫餅乾」　郵差姨餵食被吃到求饒：明天再來！

黃金獵犬化身土匪「每天打劫餅乾」　郵差姨餵食被吃到求饒：明天再來！

高中妹晚自習回家「被怪男跟蹤」　父苦等3次活逮教訓：再跟看看！

高中妹晚自習回家「被怪男跟蹤」　父苦等3次活逮教訓：再跟看看！

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

2021企業品牌聲望大調查

2021企業品牌聲望大調查

齊聚百大品牌，12/1~12/31歡迎您投票選出新中最愛的企業！

【寵物】雙12超級年終慶

【寵物】雙12超級年終慶

雙12超級年終慶開跑，毛毛商城品牌飼料限時狂降，還有毛孩零食買一送一，立即逛！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面