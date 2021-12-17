全裸關陽台倒臥便溺中馬桶刷凌虐　無良夫妻餓死失智父2天才發現

▲桃園市陳姓老翁因失智無法生活自理，被女兒與女婿囚禁在陽台，期間多次涉嫌虐待毆打導致陳死亡，桃檢偵結後向法院求處重刑。（資料照／記者沈繼昌翻拍）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市陳姓老翁因罹患失智症，因無法自理生活常隨地便溺，竟遭女兒與女婿命其脫光衣物還拘禁在陽台控制行動，甚至不給衣物蔽體，今年7月間2人外出2天後返家發現老翁已無意識，女婿潑水測試發現沒反應驚覺闖禍才報警處理；徐姓女婿到案後否認虐待，甚至辯稱「這是我們家人相處模式」引發社會譁然，檢方偵結依剝奪直系血親尊親屬行動自由等罪嫌起訴，並向法院要求加重其刑。

檢警調查，目前在押的44歲徐姓男子與45歲的陳姓女子分別為81歲陳姓死者的女婿與女兒，因死者患有失智症，平時生活無法自理，都仰賴女兒、女婿輪流照顧，今年2月將死者從醫院接回桃園市住家照顧，但因死者有失智症，生活無法自理，且常隨地便溺，2人因受不了死者隨地大小便，竟將其獨自囚禁在住家7樓陽台，還不給穿衣服與控制活動空間。

夫妻倆今年7月28日外出前將家門反鎖，獨自留下死者1人待在陽台，2天後返家時，陳翁倒臥在陽台已無意識，徐還持水桶朝潑水測試，但死者沒有反應，夫妻倆嚇得報警處理，這宗人倫悲劇才曝光。

檢方查出，徐男每天僅以水、饅頭與稀飯餵食死者，不給其任何衣物穿著蔽體，任由死者或坐或站躺臥在大小便中，甚至還恐嚇或傷害死者，包括以水桶裝水潑沖向死者頭部，導致撞擊牆角受傷；持馬桶刷在死者肛門處來回猛刷，用力鞭打其手部與背部，還恐嚇「你進來的時候，就是葬儀社扛你時候、我三天給你一餐，因為這是你的生命、沒有吃東西不會大小便」等語恐嚇。

陳女在警訊時供稱，因父親房間整修，他時常亂跑偷溜出門，不得以才先暫時安置在陽台，如此便溺也比較方便處理；陳女也辯稱，陽台有屋簷可遮風擋雨，每天都有提供三餐，包括準備牛肉、青菜與鮭魚等，並未虐待父親。

徐男偵訊時否認犯行，辯稱「這是我們家人相處模式，否認有毆打死者，都是死者自己走路摔倒造成，並沒有打過死者」等語。但檢方調閱監視器發現，女婿徐男數度持馬桶刷朝陳翁毆打，還伸手掐死者頸部。

死者其他兒女也作證指稱，死者去年8月籍以失智症問題、姊姊曾抱怨死者時常到處便溺等語；桃園市家防中心也提供通報表，證明死者經社政評估後，確實有照顧不周、受凌虐等事實。地檢署根據法醫研究所相驗報告書，認為死者身體嚴重消瘦、營養不良、皮下缺少脂肪層與肌肉層，最後因腦損傷、橫紋肌溶解症併發肺炎致死。

檢方認為，陳女為死者直系血親，徐男則為死者之女婿，2人對死者身體之不法侵害，核屬家庭暴力防治法之家暴罪。其中徐男所為係觸犯剝奪他人之行動自由致人於死罪嫌，陳女所為剝奪直系血親尊親屬之行動自由致人於死罪嫌，分別向地院求處25年、20年之重刑。

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