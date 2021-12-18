快訊／反萊豬公投未過　林為洲宣布請辭國民黨副秘書長

▲林為洲 。（圖／記者李毓康攝）

記者徐政璿／台北報導

4大公投今（18日）正式投票，最後結果4案皆未通過。反萊豬公投領銜人林為洲晚間表示，雖然還在開票，但大勢已定，反萊豬公投沒有通過，尊重國人的決定，而他即刻起辭去國民黨副秘書長職位，以示負責。

林為洲說今晚在立法院召開記者會，他指出，這次反萊豬公投沒有過門檻，票數也沒有比不同意票多，大勢已去，他作為領銜人，同時也是黨的公投小組執行長、國民黨副秘書長，他有責任對推動不順利來負責，因此他宣布即刻起辭去國民黨副秘書長的職位。