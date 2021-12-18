美女議員覓得第二春穿白紗投票　被問王力宏事件：婚姻不是夢幻

▲宋麗華與鄭任祐結婚，18日晚舉辦婚姻，下午穿著婚紗公投。（圖／民眾提供，下同）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣議員宋麗華和先生鄭任祐今（18）日在屏東市維多利亞餐廳舉辦婚宴，下午還穿著婚紗去公投，「很巧婚宴碰到公投日」，一生只有一次，一定要去投票」；由次婚宴剛好遇到王力宏婚姻事件；她面對媒體詢問也發表看法，「婚姻是兩個家庭的結合，像經營公司、事業，需要用心經營，不是存在很多夢幻的部分，而是實實在在的生活，很多事都必須你讓我、我讓你」。

宋麗華先前與前立委蔡豪結婚姻，維持10多年婚姻關係，後來因蔡豪家暴等原因離婚，這是她第二段婚姻。

她說，現任先生鄭任祐的太太先前因病過世，兩人都因從事慈善事業、救濟貧困家庭認識而交往，決定步入禮堂，共組家庭；在2020年4月間辦理登記結婚，今晚舉辦婚宴。

鄭任祐目前除擔任長治鄉德協國王宮的主委，還是一家公司亞洲代表，和宋麗華相差10歲。

由於兩人婚宴剛好遇到王力宏的婚姻事件，媒體興趣她對此看法；她表示，現在教育課程應該在國小、國中階段就強化男女婚姻感情的正確觀念，不要受言情小說影響，婚姻是兩個家庭的結合，像經營公司、事業，需要用心經營，實實在在生活」。

鄭任祐也對此表示，夫妻就是要互相尊重、互相體諒，錢賺得多少，都要同甘共苦。