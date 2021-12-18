快訊／侯友宜完成公投投票　「尊重民意決定，我的生活如常」

記者楊蕓／新北報導

今天是公投投票日，新北市長侯友宜一早9點前往板橋國小投票，並於投票後接受媒體聯訪。

侯友宜大約花了近2分鐘才完成投票，媒體問他「是不是現場還要做一些思考？」侯友宜說，因為有4種顏色，他要看一下顏色在哪一個票箱，不能投錯，而這4個議題也必須要謹慎的把它做好，經過充分思慮後，蓋下心目中應該表達的意見。

▲1218四大公投，新北市長侯友宜一早便前往板橋區板橋國小投票。（圖／記者湯興漢攝，下同）

針對新北市議長蔣根煌昨天在國民黨公投造勢中稱侯友宜對四大公投都同意。侯友宜則表示，他對外沒有說過這件事，「我向來都保持一個行政中立，更何況我在臉書已經說得很清楚，由人民來做主，這是公投的價值。」

媒體追問「有沒有一種被表態的感覺」，侯友宜說，他對於公投的態度跟價值，在臉書已經說得很清楚，人民自主決定才是公投最重要的基本價值，也希望尊重公民投票出來的結果。

至於昨天為何沒有出席國民黨公投之夜，侯友宜表示，因為看到台北跟桃園兩個防疫旅館連續出事情，守住阻絕於境外的防線很重要，因此從昨天下午我們的同仁就很辛苦抽查，他也特別到幾家防疫旅館去做複查。就像今天出來投票，也一定要把防疫做到好，他接著說，「那至於我的工作做完了，我該表達的意見也表達完了，我們就尊重民意做決定，所以我的生活如常，謝謝大家。」

侯友宜提醒，今天天氣冷，市民朋友要出來投票記得要穿溫暖一點，他也呼籲還沒來投票的市民趕快出來投票，「記得人民做主，表達你對公投的意見。」