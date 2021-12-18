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速食店油鍋真面目曝光！　她從底層挖出「一坨黏膩黑泥」網全嚇呆

▲▼店員從速食店油鍋挖出「一坨黏膩黑泥」。（圖／翻攝自TikTok／@fryer.friend）

▲店員從速食店油鍋挖出「一坨黏膩黑泥」。（圖／翻攝自TikTok／@fryer.friend）

記者張方瑀／綜合報導

美國一名在速食店打工的女子在TikTok上傳了一段「清理油鍋」的影片，讓網友們全部嚇呆，因為當她把油倒掉後，油鍋底層居然是一層層恐怖的黑泥，不知已經有多久沒有徹底清潔，讓網友們直呼「再也不敢吃速食了」。

根據《Newsweek》報導，在速食店打工的TikTok用戶@fryer.friend在12月初po出一段她清理油鍋的影片，只見她先用幾樣工具在兩個油鍋裡來回確認，決定哪一鍋的油需要更換，「老實說，它們看起來都很糟糕。」接個她將炸籃拿了出來放在垃圾桶上，將鍋內的油全部排掉。

@fryer.friend

##fastfoodworkers ##fastfoodlife

♬ original sound - Alex

恐怖的一幕發生了，等到油鍋見底時，她拿出一個工具往底層輕輕一刮，結果竟刮出整團黏膩的黑泥，鍋邊上的污垢也完全擦不掉。另外一段影片也能看到，她不斷刮著鍋內一層層的黑色油污，骯髒程度令人相當作嘔。

目前這段影片已經超過690萬次觀看，網友紛紛表示，「這真的太噁心了」、「我以後再也不敢吃速食」、「這下我連外食都不敢了」、「難道平常換油都沒清洗嗎？」有的網友則回應，「如果付給我跟速食店員工一樣的薪水，我也不會每天清理」。

@fryer.friend

Reply to @ambertolleson ##fastfoodlife ##anotherdayanotherdollar ##fastfoodworker

♬ original sound - Alex

@fryer.friend也在後續的影片示範如何進行深度清潔，主要是朝鍋內噴灑除油清潔劑，浸泡一陣子之後再用菜瓜布將油汙刮除，「我能把很多油汙清理下來，我也很高興我能繼續這麼做。」

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