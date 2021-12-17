4歲小弟「外送app點餐」嗨翻　爆買3萬元冰淇淋！爸見帳單超崩潰

▲澳洲4歲男童用UberEats訂購價值1139美元（約新台幣3.1萬元）的冰淇淋及冰淇淋蛋糕。（圖／翻攝當事人臉書、Instagram帳號Gelato Messina）

記者吳美依／綜合外電報導

澳洲雪梨4歲男童克里斯丁（Christian King）正在把玩父親的智慧型手機，卻沒有乖乖玩遊戲，而是點開UberEats，訂購價值1139美元（約新台幣3.1萬元）的冰淇淋及冰淇淋蛋糕。父親克里斯（Kris King）接到電話後，才發現大事不妙，打開帳單後一看，「差點心臟病發」。

《衛報》等外媒報導，克里斯當時正忙著關注大女兒的足球比賽，因此把手機拿給小兒子玩，「他說他替自己訂了生日蛋糕，我當時還不相信」，直到外送員致電妻子，才嚇得趕緊點開訂單查看，「我一開始以為是139美元，然後再仔細看，才發現是1139美元。我往下滑了大概30次，訂單就是那麼長。」

▲克里斯看到冰淇淋時心都涼了。（圖／翻攝Instagram帳號Gelato Messina）



克里斯透露，冰淇淋口味包括巧克力、提拉米蘇、草莓奶油等等，都是兒子的最愛，可見孩子不是誤觸，而是精心挑選的。他坦言，自己當時非常生氣，厲聲大喊兒子的名字，克里斯丁也立刻發現做錯事，溜進房間躲起來。

幸好，克里斯與老婆詳細說明原委後，UberEats同意退款，「我們每天都從UberEats點東西來吃，他顯然一直看在眼裡，但從沒有親自送出訂單。」他開玩笑地說，還好成功省下這筆意外花費，否則小兒子今年就沒有聖誕禮物了。

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