快訊／重啟核四得浪費好幾千億　蘇貞昌挖苦：怪不得侯友宜不肯同意

▲行政院長蘇貞昌致詞。（圖／記者林敬旻攝）

記者呂晏慈／台北報導

1218公投前夜，民進黨17日晚間在凱達格蘭大道舉行「台灣隊站出來，台灣行出去」大型公投說明會，行政院長蘇貞昌晚間登台時挖苦新北市長侯友宜說，重啟核四需要花好幾個「15年」和幾千億，「怪不得侯友宜不肯講同意，不肯支持國民黨和朱立倫。」

蘇貞昌今天晚間出席高雄場造勢後，立即趕赴台北，他在晚間9點多登台表示，如同搭高鐵就要付出比較高的票價，每天做不同決定，就要付出不同的代價，明天公投就是要大家一起為國家和政府政策做決定，「每一個人都要承擔後果」。

蘇貞昌說，很多公投題目跟實際上不一樣，例如「核四重啟」但核四根本還沒有蓋好，耗時15年、耗資3000億也未興建完成，不要講核災、核廢問題，若是公投案通過，明天開始建還要花幾個15年和幾千億，怪不得侯友宜不敢講同意，不敢支持國民黨和國民黨主席朱立倫。

蘇貞昌還舉例，「三接遷離」也是一樣，倘若通過該案，政府就必須找地方遷離，「你叫我去哪裡找？」若是沒有地方遷建，就是停建，現在公投提案方主張三接遷至台北港，「可是侯友宜反對啊！朱立倫也反對啊！」且屆時還是需要從大潭電廠牽管到台北港，長達50公里恐破壞更多藻礁。