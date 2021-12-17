蔡英文請求人民理解國家處境、生存發展　「克服中國的政治干擾」

▲民進黨公投說明會台北場，總統蔡英文致詞。（圖／記者林敬旻攝）



記者陶本和／台北報導

民進黨在17日「公投之夜」舉行台北、高雄兩場造勢活動。台北場由蔡英文壓軸登場，她在致詞時，逐一說明「四個不同意」的立場，強調身為總統，要請求台灣人民理解國家處境，以及生存發展的必要，讓國際社會看到台灣的決心，克服中國的政治干擾。

蔡英文表示，這段時間以來，為宣傳四個不同意，她看到台灣公民社會的成熟，公投四個議題都牽涉複雜政策，能源轉型該怎麼做，經濟跟環保怎樣雙贏，台灣國際經貿佈局是什麼，公投決定重大政策可不可以更理性。她說，看到黨公職跟支持者都站出來，把公投為何要四個不同意，用最淺白的語言來說服更多台灣人民，爭取更多支持。

蔡英文強調，政府並沒有因為發展經濟就不顧生態環境，我們把發展縮小九成，把三接往外推，現階段三接方案可以兼顧生態，也可以減少南電北送，減少南部空汙，第三接收站可以確保供電穩定，支持經濟發展，這是雙贏的方案。

在核四重起的議題上，蔡英文表示，核四絕對不是選項，核四廠在地震斷層帶上，發生意外就是災難，核四機組老舊，供應商不在，重啟核四將會耗費鉅資，已經耗費10年，這些我們可以用在未來性的能源開發上，我們應該投資未來，不應該活在過去。

蔡英文表示，沒有任何縣市願意接受核廢料，對於狹小的台灣是難上加難，因此無論支持還是反對核電，重啟核四都不應該是選項，這題她要拜託大家投下不同意。

在公投綁大選方面，蔡英文表示，2018年告訴我們，排隊隊伍不會省下時間，對於要工作或其他原因，沒有辦法可以排隊，這反而是變相剝奪他們投票的權益。

蔡英文指出，這次公投跟大選是分開的，今天才可以在公投前夕，一字一句說服更多人支持四個不同意，如果是合併選舉，激烈選情對人對黨的喜歡跟不喜歡，一定會影響對事情的判斷，所以讓我們公投歸公投，選舉歸選舉。

▲民進黨公投說明會台北場，總統蔡英文致詞。（圖／記者林敬旻攝）



至於美豬進口的議題，蔡英文說，很多人擔心食安，這是一個科學問題，科學上專家告訴我們，只要符合國際標準就不會威脅到健康，九年前開放美牛，證明沒有造成食安問題，牛肉是如此，豬肉也會是如此。

蔡英文表示，或許很多家長會擔心，因此學校供應的午餐，將會以國產豬肉供應，開放進口並不等於消費者選擇受到限制，消費者可以自己選擇。

對於民進黨2012年曾經擔心過萊劑一事，蔡英文表示，但是在國際組織宣布相關國際標準之後，當時後黨主席蘇貞昌也宣布接受國際標準；而經過9年驗證，食安風險透過國際標準、政府把關，這個風險可以掌握的，所以我們進一步開放美豬，為解決長久以來台灣跟美國貿易難題，為台灣跟美國貿易關係打下基礎。

蔡英文說，台灣進一步開放進口，美國重啟了TIFA，這是對話最重要平台，有這個平台台美才可以討論雙邊經貿議題，走向雙邊自由化，也可以簽訂台美自由貿易協定。

蔡英文指出，台灣也希望加入CPTPP，他們期待台灣可以拿出決心、打開市場、遵守國際規則，因此都在看我們如何解決美珠困難貿易問題，不論是FTA或CPTPP，美豬進口就是關鍵中的關鍵。

蔡英文強調，台灣固然有半導體跟電子產業，但仍然有很多產品，傳統產業出口仍受到關稅障礙，要透過雙邊區域的貿易協定，為這些產業打開貿易市場，走出去為世界接軌，走得路比其他國家更艱難更坎坷，因為我們有個鄰居，用全力阻止台灣走向世界。

蔡英文說，身為總統，想請求台灣人民理解國家處境，以及生存發展的必要，讓國際社會看到台灣的決心，克服中國的政治干擾，因此反對美豬進口這題，是重中之重，希望大家支持投下不同意。

▲民進黨公投說明會台北場，總統蔡英文致詞。（圖／記者林敬旻攝）