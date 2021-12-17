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再翻蔡英文、民進黨2012反萊豬　柯文哲：滿嘴謊言的雙標黨

記者陳家祥／台北報導

4大公投案將在12月18日登場。民眾黨17日晚間於立院旁的青島東路舉行公投之夜，黨主席、台北市長柯文哲壓軸登台宣講。柯表示，萊豬是很容易解決的問題，只要源頭管理、明白標示即可；他還說，看看民進黨2012年對萊豬的態度，政策要改，就跟老百姓道歉就可以，「我最痛恨的就是這種雙標黨、滿嘴謊言的政黨，然後他們都不會覺得不好意思，這才是我們今天要反對他們的」。

▲▼民眾黨中道力量投出未來公投之夜。（圖／記者湯興漢攝）

▲柯文哲出席投出未來公投之夜。（圖／記者湯興漢攝）

柯文哲表示，萊豬本來是很容易就可以解決的問題，是一個科學的問題，不需要搞成這樣。事實上，作為一個科學家，處理萊豬的問題就是源頭管理、明白標示。萊克多巴胺在所有瘦肉精裡面並不是最便宜的，而是因為他的代謝最快，一般來講，在血中4個小時，濃度就降了一半。

柯文哲指出，萊克多巴胺經過一天就是2分之1的6次方，3天的話是2分之1的18次方，因此只要在屠宰前3天把萊克多巴胺的飼料停掉，經過3天後相信在血中的濃度已經降到夠低了。不過還是有些人根本從頭到尾反對人類為了畜牧上的需要，去餵食牛或豬含有萊克多巴胺的飼料，這種動物權保護權的概念，這也無可厚非。

「所以我當時就提出，源頭管理、明白標示。」柯文哲說，做為一個要購買豬肉的國家，我有沒有權利要求生產豬肉的國家，在屠宰前3天把萊克多巴胺停掉，可不可以？廢話，當然可以，只要我們做到源頭管理，確保豬吃的萊克多巴胺在血中或肉中的濃度夠低，然後如果有些人真的就是不喜歡吃萊克多巴胺，那要標示這是含萊劑的豬或牛，這樣的話要買的人買、不買的人不買，問題通通解決掉。

柯文哲說，當時還在台北市政府親自寫了說明稿，要去行政院對蘇貞昌院長說，要解決萊豬爭議其實用科學的態度就可以解決，也就是源頭管理、明白標示。結果發生什麼事？我才一離開行政院，他們立刻辦記者會，後來就發生冠軍牛肉麵的事情。

柯文哲表示，他才知道，害人害己是什麼意思，我們是好意要去幫他，結果他在想說要怎麼害我們，結果典型的禍不單行，冠軍牛肉麵搞出來後，就發生行政院統編的事件，結果丁丁就下台了。

「我要跟大家講，我最近常在網路上看到，在2012年以前這些所謂的民進黨從蔡英文總統一直到這些檯面上的立委，當時他們是怎麼反萊豬的。」柯文哲表示，對照他們今天的嘴臉，他也可以說時空環境不一樣，可是要出來解釋，到底哪個時空環境不一樣？政策要改，就跟老百姓道歉就可以，我最痛恨的就是這種雙標黨、滿嘴謊言的政黨，然後他們都不會覺得不好意思這才是我們今天要反對他們的。

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