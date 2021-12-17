百萬年薪工程師「還要開堆高機」...她心累想辭　網一看驚：爽缺

▲女工程師被要求學開堆高機。（圖／取自免費圖庫pixabay）

實習記者林郁婷／綜合報導

年薪百萬的工作許多人的夢想薪資。不過一名29歲女工程師卻表示，她年薪105萬，明年還會升職加薪，但是工作內容包含辦公室打掃、修水電，甚至還要會開高空車、堆高機，讓她越來越不能接受，沒想到網友反而覺得這個工作是個爽缺，「一堆人想卡位」。

一名女網友在Dcard上以「該放棄百萬年薪嗎」為題發文，表示自己在傳產擔任研發工程師，年薪105萬，明年會升職加薪到120萬，上班時間從早上8點到下午5點，「因為單位不能報加班，時間到全員離開公司」，但其實研發工程師根本就是掛名，「實際上從試產到清辦公室地板都是工作範圍，到目前除了試產工作外我已經做過水電、鐵工、裝璜、儀器安裝+校正、鋪木地板」，甚至還因為找不到人，要她去學開高空車。

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▲每天雜事太多，讓原PO想辭職。（圖／翻自Dcard）

原PO透露，今年開始越來越誇張，公司為了不用等包商人員卸貨，要求她再去學開堆高機，讓她超級傻眼，昨天又希望員工學習AI，理由竟是年輕人比較懂電腦，「於是我可能要去上AI課程」，本身是化工系，完全沒學過程式。

因為雜事太多，部門裡每個人都積了50件以上的代辦事項，「不過大多是面子工程，大家還是五點屁股拍拍回家，推拖閃躲飄，做不完當沒事」，因此讓她懷疑，「這樣的地方還要蹲嗎？」但也知道已經29歲，出去可能找不到同樣薪水的工作。

網友看了全都激動狂喊，「好工作耶！五點左右能閃人回家，看起來壓力也不大，還能學到很多東西」、「T1傳產 化工背景，不是台塑就是長春吧，一堆人都在想辦法要擠進去還想跑啊，跑了才知道外面更忙錢還不一定多多少」、「不要就給我」、「我覺得聽起來有點爽欸」、「傳產這薪水很爽，還5點下班，一堆人想卡位」。