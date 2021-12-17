開會大螢幕突跳Line「嘴砲摳門老闆」　結局神轉超吐血：小看他了

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫pakutaso）

網搜小組／周亭瑋報導

一名女網友日前在Line中笑諷老闆摳門，結果收到訊息的同事剛好在開會，而這番話也被投影到大螢幕，讓大家看光光；事後，老闆直球對決，還高EQ的說「等我發威妳就知道！」然而結局超吐血，不少網友笑虧，「沒想到，他認真摳起來，連自己都害怕。」

女員工在Dcard發文細數老闆超摳門行徑，像是下班同事聚餐，老闆說順路搭一台計程車，殊不知隔天討要另一半車錢，強調「下班時間不補助車資。」

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還有一回，老闆邀請員工們去看電影，表示製片是他的好朋友，當時大家在影院門口集合，結果到場後才得知，老闆只買了自己的票，最後還辯解只是「邀請」，沒說要「請客」，讓一行人全傻眼，暗自吐槽「蹭員工幫他做面子，還不想付錢。」

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫Unsplash）

直到最近，原po在IG看到抽獎活動，於是傳訊息給同事，告知會標註對方在文章留言區，同時忍不住嘴砲「要不要賭，中獎機率可能比XX請客的機率更高。」

沒想到，該名同事剛好在老闆辦公室開會，投影幕也是接她的電腦，而原po的Line訊息就這樣一條條在大螢幕跳出；而老闆會後則默默走到她座位後方，表示「覺得我摳是吧？沒關係，等我發威妳就知道...哇哈哈！」

▲老闆請了一箱飲料。（圖／翻攝自Dcard）

隔天，老闆突然叫男同事下樓，說是訂了重量級下午茶，女網友不禁感動，「老闆終於想開了，同事也都跑過來，半虧我說我拯救全公司。」好笑的是，萬眾矚目的下午茶，是一大箱麥香紅茶，而且還是附近超商的即期品。

網友們看完全被戳笑，紛紛回應「不要小看人的潛力，你以為他已經很摳了，沒想到他認真摳起來，連自己都害怕」、「感覺你們跟老闆感情蠻好的」、「你們老闆雖然小氣，但至少度量很大啦」、「太極致了，摳門到爆」；但也有人不以為然，直言「我以為AA制是正常的，為啥女生都覺得請你是天經地義。」