▲吳思賢、八三夭、玖壹壹等人均是表演藝人。（圖／翻攝自Instagram／stsu22th、Dcard）

記者曾筠淇／綜合報導

南臺科技大學學生會行政中心日前舉辦「好誕你就來」聖誕演唱會，邀請不少藝人前來表演，其中一人就是小樂吳思賢。該校學生注意到，學生會的工作人員私下向小樂要簽名，PO上網後引發眾人不滿；為了平息眾怒，學生會最後將小樂的簽名照沒收並剪碎，以懲處工作人員，然而，此舉更讓大批網友看傻眼，直言很不尊重藝人。

南臺科大的學生在Dcard上，以「聖誕演唱會後台工作人員」為題發文，提到學校演唱會結束後，後臺疑似有工作人員拿東西給小樂簽名。他認為，工作人員的工作之一就是防止其他學生向藝人要簽名、拍照、碰觸，要讓藝人可以有通道可以走，然而自己卻成為伸手要簽名的人，「是不是哪裡怪怪的？」

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▲疑似有工作人員向小樂要簽名。（圖／翻攝自Dcard）

底下網友吵成一片，為了平息眾怒，南臺科大學生會事後就在IG上道歉，「跟大家說聲抱歉，我們沒有管好工作人員，事後我們也很嚴肅的處理這件事，並且沒收簽名照、剪掉，再次跟大家道歉。」而該則現時動態中，也可看到被剪碎的照片。

就有網友將該則動態再轉發，以「這間學校也太扯了吧」為題發文，提到就算要懲處工作人員，剪碎簽名照也對藝人很不尊重，如果自己就是該名藝人，看到簽名照被剪碎，會是什麼感受？明明有很多解決方式，改成抽獎抽出去也可以，根本沒必要這樣做，而且「據我知道，被剪碎藝人照片不只一個人。」

▲簽名照最後被沒收剪碎。（圖／翻攝自Dcard）

貼文曝光後，底下網友也傻眼表示，「真的是很糟糕的處理辦法，不只不尊重藝人，也沒辦法平息人心吧」、「覺得給工作人員懲罰，對其他學生有個交代就好，不用到沒收，毀損也蠻誇張的」、「身為南臺生，我也覺得處理方式不恰當，懲處可以，但不需要撕照片吧」、「這跟那個拿了人家感謝狀然後拿去丟垃圾桶的有什麼不一樣」、「小樂粉絲看了超難過，有夠沒水準」。