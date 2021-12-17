美國前APEC資深官員示警「反萊豬遭政治化」：衝擊台美關係

▲前美國駐亞太經濟合作會資深官員王曉岷（Robert Wang）。（圖／CFP）



記者陶本和／台北報導

針對1218四項公投議題，美國前國務院APEC資深官員王曉岷（Bob Wang）接受《東森新媒體ETtoday》記者訪問時表示，很不幸地，美國豬肉再次被政治化，這對於美國拜登（Joe Biden）政府往後的台美經濟關係，會產生負面影響。

《東森新媒體ETtoday》記者16日就1218公投相關議題，訪問美國前國務院APEC資深官員王曉岷（Bob Wang）；而王曉岷也以信件回覆相關提問。

首先，有關「反萊豬」公投案的議題，對於台美關係，以及台灣未來在國際經貿佈局的影響，王曉岷向《東森新媒體ETtoday》記者表示，這個議題再次被「政治化」是很不幸的，它應該根據科學，而不是由政治來決定。

王曉岷認為，很不幸地，反美豬公投可能會對美國拜登（Joe Biden）政府往後的美台經濟關係與進展產生負面影響，「我希望台灣人民能夠科學地決定這個問題」。

另外，美國前國務院經濟商務首席副助卿唐偉康（Kurt Tong）也向《東森新媒體ETtoday》記者表示，如果公投結果阻止美國豬肉進口到台灣，在其他國家將被視為對科學合理政策的負面逆轉，這是政治化的過程，而不是科學的過程。

因此，唐偉康認為，這將影響台灣作為公平合理的貿易夥伴的信心，可能會削弱台灣的 CPTPP 候選資格，也可能對深化美台經濟關係的努力，造成負面挫折。