30網紅、藝文圈、藝人表態「公投四個不同意」名單一次看

▲眾多網紅、藝人、藝文圈人士紛紛表態公投「四個不同意」。（圖／翻攝臉書，下同）



記者陶本和／台北報導

1218四項公投剩下最後24小時，台灣演藝圈、藝文圈與網紅圈，許多人開始在社群平台表明對公投的立場，像是知名網紅鄭家純、演員柯宇綸、圖文作家A RAY、nagee、知名毒理教授招名威、施景中、蘇怡寧、律師呂秋遠等，都公開表示「四個不同意」。

近期表態的名人還包括演員郭昱晴（萬老師）、剛以《瀑布》拿下金馬獎最佳原創電影音樂的知名製作人盧律銘、人氣樂團「滅火器」則是在表演時喊出四個不同意，其他還包括拍謝少年、音樂人沈簡單、藝人鄭家純、網紅四叉貓、網紅空姐Clio、音地大帝、486先生等。

另外，藝文圈則有導演羅景壬、鄭文堂、設計師聶永真、施博瀚、平面設計師葉忠宜、李君慈、設計發浪、謝立聖、爵爵&貓叔、小深藍、Kurt Wu、我要討厭你五分鐘、吉娜兒也都勇於在社群平台上表態。

至於柯宇綸，則在臉書針對三接藻礁發表看法，他指出「眼見為憑，增電減空汙降燃煤，三接再外推」、「公投遷移三接不同意，藻礁永留存！」，並標註：「四個不同意」、「台灣更有力」。

第58屆金馬獎最佳原創電影音樂獎得獎者、音樂製作人盧律銘，在得獎當天，也在IG貼出後台影片，呼籲公投投票投下「四個不同意」；今年第21屆金音創作獎最佳搖滾專輯獎得主，台灣搖滾樂團「拍謝少年」，在臉書粉絲專頁寫下：「關於這座島嶼的未來，我們非常在意，為了更好的生活所在，有能力就要參與、投入與行動」，並呼籲「12/18 大家務必安排時間回家公投」，而他們會投下「四個不同意」。

知名作家、音樂評論家馬世芳，在他的臉書說到，因為「朋友在大學教書，說不少同學年輕反骨，覺得執政黨就是該教訓，打算回鄉投四個同意。」讓他有感而發，他認為，「公投也好，罷免也好，我都想說：最好不要被仇恨動員。這樣的苦頭，我們吃得夠久了，尤其年輕世代，更不值得。」他也說，「2018公投綁大選，結果發現我和大多數選民背道而馳，每題都錯。」而這次他要投四個不同意，憂心不知道結果是否又跟2018年一樣。

台灣知名導演鄭文堂也在他的臉書，貼出一張他經過民進黨黨中央的照片，並寫道：「昨天經過民進黨黨部前面，想到最近民進黨的公職人員每天從早到晚努力在大街小巷為了公投理念宣講，我覺得很重要，也很感動。」讓他對台灣很有信心，並在文章末標註「四個不同意」。

此外，知名設計師聶永真則是在他的臉書貼出，由影像/藝術工作者陳青琳設計的「1218 vote for Taiwan 回家作主」的頭框連結，並寫下「1218回家作主，投下四個不同意！」

至於知名圖文作家「爵爵&貓叔」在臉書粉專PO出這次公投懶人包的漫畫，說明這次公投是在投什麼，並說到，「這次公投選舉真的不是鬧脾氣，先放下彼此政治的成見吧！若因為這次公投，投下四個不同意讓台灣能順利進入CPTPP，台灣經濟只會愈來愈好！」也呼籲，「12月18日回家投公投票吧！台灣的未來我們自己決定！」、「四個不同意，讓台灣向前進！18歲的首投族一起走吧！」

30網紅、藝文、演藝圈名人表態四個不同意：

演員 郭昱晴

演員 柯宇綸

音樂人 盧律銘

音樂人 滅火器

音樂人 拍謝少年

音樂人 沈簡單

作家 馬世芳

藝人 鄭家純

網紅 四叉貓

網紅 郭鬼鬼

網紅 Clio

網紅 音地大帝

網紅 486先生

導演 鄭文堂

導演 羅景壬

設計師 聶永真

設計師 施博瀚

設計師 葉忠宜

設計師 李君慈

設計師 設計發浪

圖文作家 Nagee

圖文作家 謝立聖

圖文作家 A RAY

圖文作家 厭世工程師

圖文作家 爵爵

圖文作家 小深藍

圖文作家 Kurt Wu

圖文作家 我要討厭你五分鐘

圖文作家 吉娜兒