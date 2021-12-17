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侯友宜遭藍營圍剿　鄭文燦聲援：朱立倫該道歉！是你變了啊

▲▼桃園市長鄭文燦、民進黨立委羅致政、新北市議員戴瑋珊接受《關鍵時齊》主持人王時齊訪問。（圖／關鍵時齊）

▲桃園市長鄭文燦、民進黨立委羅致政、新北市議員戴瑋珊接受《關鍵時齊》主持人王時齊訪問。（圖／關鍵時齊）

記者陶本和／台北報導

針對1218四項公投，國民黨群起圍剿新北市長侯友宜，逼迫他表態。對此，桃園市長鄭文燦16日表示，侯友宜有為難的地方，核四、三接對新北市非常不好，藍黨魁朱立倫應該先道歉，「朱立倫變了啊！朱主席、朱市長意見變不一樣」。

侯友宜近日終於對公投四大案，發表一篇千字文，但遭到藍營圍剿。對此，鄭文燦挺身表示，侯市長也有為難的地方，新北市要接受核四，然後要三接到台北港，這對新北市非常不好，因為會影響到蠻多事情，桃園都承擔三接跟藻礁共存，已經處理好，也是台灣未來能源轉型重大方案。

鄭文燦表示，如果國民黨要為難侯市長，應該要先請朱立倫先道歉，因為朱立倫原來立場跟侯市長一樣，雙方過去立場是一致的「三接上，核四下」，是朱立倫變了，他嘲諷地說，「朱立倫主席、朱立倫市長意見剛好不一樣。」

針對藍營縣市首長的態度，卻跟國民黨中央不同調，先是逼迫宜蘭縣、台中市表態公投立場，最後宜蘭縣長林姿妙認為無法支持重啟核四，台中市長盧秀燕也說不贊成，讓國民黨內部陷入團隊矛盾。

鄭文燦表示，國民黨整個是被戰鬥藍綁架，也被前總統馬英九綁架，朱立倫本身可能因為黨主席投票結果不漂亮，被亞粉（支持台大政治系教授、孫文學校校長張亞中粉絲）嚇到，所以國民黨現在是極端派的意見主導國民黨，只有公投結束，假設不同意票大於同意票，國民黨才會醒過來，他們才會知道走極端杯葛路線是錯的。

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