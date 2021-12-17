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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

LIVE／民進黨高雄夢時代造勢　蔡英文北高趕場催票「四個不同意」

▲▼民進黨公投之夜高雄場人潮滿滿。（圖／讀者提供）

▲民進黨公投之夜高雄場人潮已開始聚集。（圖／讀者提供）

記者呂晏慈／台北報導

民進黨力拚1218公投「四個不同意」，公投投票前夜、17日晚間將在台北、高雄兩地同時舉行「台灣隊站出來」大型公投說明會，高雄場次將在高雄夢時代旁、台糖物流園區後方空地舉辦，正副總統蔡英文、賴清德、行政院長蘇貞昌將與會致詞。《東森新媒體ETtoday》全程直播。

今天晚上就是公投選前之夜，民進黨規劃分別在台北、高雄舉辦最後兩場大型公投說明會，為了催出「四個不同意」的總動員，民進黨中央日前也發函各縣市黨部，要求立委、縣市議員全力動員，更訂出責任額，立委100人、市議員50人，以凝聚全黨團結氣勢。

根據活動規劃，高雄場「台灣隊站出來，大步向前進」公投說明會，預計在今天晚間6點55分開始，依序由蘇貞昌、新住民和青年代表、蔡英文、農委會主委陳吉仲、高雄市長陳其邁上台致詞，壓軸則由賴清德主講，說明會最後也安排齊呼口號，整場活動預計將在晚間9點半結束。

回顧2018年高雄市長選舉，民進黨選前之夜是選在鳳山市議會後方空地舉行造勢晚會，時任國民黨高雄市長候選人韓國瑜則是在夢時代旁台糖物流園區舉辦造勢，當時喊出將吸引10萬多支持者到場，2020年高雄市長補選，時任國民黨高雄市長候選人李眉蓁也是選在同樣地點舉行選前之夜，現場擺出萬張椅子。

▼民進黨日前在高雄舉辦四個不同意公投宣講。（圖／民進黨提供）

▲▼蔡英文 蘇貞昌 陳其邁 民進黨四個不同意公投說明會 高雄場。（圖／民進黨提供）

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