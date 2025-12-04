黃國昌「一副要被抓去的樣子」　柯文哲擔憂：還吹牛D槽很滿

▲柯文哲合體黃國昌直播。（圖／民眾黨提供）



記者陳家祥／台北報導

民眾黨前主席柯文哲今年9月交保後，今（4日）晚間與現任主席黃國昌共同合體開直播。談到近期黃國昌捲入的風波，柯文哲直言，有時候網路上YouTube在看，「天哪，好像一副黃國昌要被抓去的樣子」；柯表示，自己D槽不滿的都被搜索成這樣，「你（黃國昌）還在外面吹牛說什麼D槽很滿，你越是這樣講他們越有興趣」。

柯文哲說，對黃國昌有點擔心，一年前人家說要抓他，他都說開什麼玩笑，他沒有做什麼壞事緊張什麼？後來發現不是這樣。接著看著黃說，「我看你都不怕嗎？」

黃國昌表示，如果真的因此害怕，就落入民進黨要的境地。因為他們就是要削減監督政府的能量，要打掉揭弊的正當性，這是民進黨最重要的兩個目的，「我會不會怕？我知道他們要達到的目的，但我必須要說，與其說怕，不如說愧疚」。

黃國昌說，民進黨現在不是只有搞他，連他太太、小孩、辦公室助理，鋪天蓋地的打。對民進黨來講，基本的良善跟人性，全部都抹煞掉，只有政治鬥爭。

柯文哲說，現在更可怕的是動用國家機器，最近辯論庭在讀資料，一開始說什麼要對他採取什麼司法行動，「我說開什麼玩笑，我連容積率840％都不知道，代表我都沒碰，再怎麼樣出問題也不會到我身上」，後來才知道檢調開搜索票法官都不會拒絕，且故事都由他們編，法官也沒有辦法一一求證指控是否為真，就是在騙票。

柯文哲還提到，後來發現大罷免大失敗，「歷史上的結論，檢察官是大罷免大失敗很重要的因素」。他說，今年1月民眾黨民調真的到低點，他自嘲，這一年不坐牢也不行，「被關一年他們拿不出證據，老百姓才開始想，天哪這原來從頭到尾都假的」。

柯文哲說，民進黨還不夠狠，應該起訴後就把他放出來，然後什麼都不澄清，民眾黨就真的掛掉。

柯文哲直言，後來都知道檢調的手法，先騙搜索票搜索，「你（黃國昌）還在外面吹牛說什麼D槽很滿，你越是這樣講他們越有興趣，我D槽不滿、沒什麼東西的，他們都用這招」。柯說，黃國昌也不要太放心，不要低估民進黨無恥的程度。