親自開疆闢土？　柯文哲突自爆：自動請纓住南部

▲柯文哲合體黃國昌直播。（圖／民眾黨提供）



記者陳家祥／台北報導

身陷京華城弊案的民眾黨前主席柯文哲，在今年9月交保後行事低調，今（4日）晚間特別與現任主席黃國昌開直播暢談時事。當談到明年2月1日新立委上任，黃國昌後續的規劃時，柯文哲突然爆料，「我是自動請纓，我要去住在南部」，一旁黃國昌則趕忙打斷，「等一下、等一下，我們先把12月的言詞辯論先做完！」

由於民眾黨落實兩年條款，兩人談到黃國昌未來卸任後的規劃，柯文哲說，新的立委上來還是新手，還是要有人在立法院繼續擔任教練。黃國昌表示，現在就已經幫新委員做準備，他們這8位也要自己做好準備，上來第一天就要工作；但他說，每週二、五還是會陪立委開晨會。

黃國昌提到，也要幫助更多年輕人投入地方政治、地方選舉，走入地方治理，因為當民眾黨有機會改變城市、改變政治文化，才能進一步有機會改變這國家。

柯文哲說，2月1日以後事情很多，包含黃國昌要選舉，還有帶議員、還有立院還是新手，不是那麼容易；立法院相當複雜，不是進來可以馬上可以上線，要有人可以帶他們。

接著柯文哲話鋒一轉，「我是自動請纓，我要去住在南部」，一旁黃國昌則趕忙打斷，「等一下、等一下，我們先把12月的言詞辯論先做完！」柯直言，讀開庭資料讀得很煩，還越讀越生氣，「寫一寫、鬼扯一番，人跑了升官去」。