賴政府突禁小紅書　張斯綱籲北市府評估衝擊、開業者輔導窗口

▲台北市議員張斯綱。（圖／記者林敬旻攝）



記者陳家祥／台北報導

內政部昨（4日）無預警宣布對中國社群平台「小紅書」實施封鎖，理由為防詐與資安疑慮。台北市議員張斯綱表示，支持政府打擊詐騙，但中央政策缺乏緩衝期，導致台北市大量依賴該平台進行行銷的微型電商、個人工作室及新媒體創作者瞬間失去營生工具。他要求北市府產發局與法務局即刻介入，啟動產業衝擊評估並開設輔導窗口，協助業者數位轉型，避免爆發大規模消費糾紛。

張斯綱指出，台北市是數位行銷與新創產業的重鎮，許多經費有限的年輕創業者、美妝博主、代購業者，長期將「小紅書」作為導流與維繫客戶的主要管道。中央一聲令下「說斷就斷」，讓業者措手不及，不僅已投放的廣告預算泡湯，更面臨訂單無法出貨、客戶聯繫中斷的「斷鏈」危機。

「這不只是看不看得到貼文的問題，而是許多人的飯碗直接被打破。」張斯綱強調，此次內政部無預警封禁，網路上許多年輕人已哀鴻遍野，更多市民也表示，他們支持防詐，但政府應給予轉移平台的緩衝時間。如今平台連線受阻，部分消費者找不到賣家，賣家也無法履約，極可能引發恐慌性退款與詐欺誤會。

為降低對北市經濟與治安的衝擊，張斯綱呼籲北市府應立刻緊急因應。第一，啟動災損評估： 產發局與商業處應透過商圈及公協會，儘速掌握受影響的商家規模與災情，不能視為單純中央事務而置身事外。

第二，輔導數位轉型： 針對受創嚴重的微型創業者，市府應主動提供「平台轉移」的技術輔導（如轉移至IG Reels、Shorts等），並協助對接數位轉型補助資源，協助青年度過難關。

第三，預防消費糾紛： 法務局消保官室應儘速擬定處理原則，針對因「政府封網」導致的履約爭議建立諮詢指引，協助買賣雙方釐清責任，避免單純的政策因素演變成大規模消費訴訟。

最後張斯綱呼籲，打詐是全民共識，但手段應細緻周全。在中央政策造成的混亂空窗期，台北市政府必須展現行政效率，接住這些無辜受波及的創業者與消費者。

▲內政部突禁小紅書，引發各界討論。（圖／路透）