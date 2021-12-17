蔡英文三接主文「遷址講成停建」　蔡壁如痛批說謊：有閱讀障礙？

記者蘇晏男／台北報導

公投倒數1天！民眾黨17日「公投之夜」舉辦「中道力量，投出未來」，立委蔡壁如出席致詞時為大談藻礁請命，哽咽向台下民眾喊話明天用同意票搶救7600年藻礁；她也痛批總統蔡英文製造假新聞，扭曲公投主文，「到底是閱讀障礙，還是閱讀不及格？」

民眾黨17日傍晚5時起在台北市青島東路舉辦「中道力量，投出未來」衝刺公投「兩好兩壞」。作為第一個致詞來賓，蔡壁如為藻礁請命，她透過已故導演齊柏林的名作《看見台灣》及自己的親身走訪等，展現大潭藻礁之美，以及所孕育的多樣性生物，包括酋婦蟹、錢鰻、錘頭鯊，以及台灣特有種柴山多杯孔珊瑚。

對於蔡英文說出「藻礁已經永存」，以及行政團隊稱三接沒蓋在藻礁上，蔡壁如秀出實際照片為證，顯示三接棧橋直直地插入藻礁上。蔡壁如批評，但我們行政單位一直說謊，說是蓋在礁石及岩石上，用各種似是而非的語言，只因為一場公投，對於7600年的藻礁，我們執政單位一起來說謊。

蔡壁如也譴責，甚至蔡英文在臉書製造假新聞，說禁止美豬進口，但主文是禁止萊豬進口，蔡英文都可以看不動主文，「我們的總統到底是閱讀障礙，還是閱讀不及格？」此外，在三接遷址上，蔡英文還講成停建三接，是一個說謊的團隊、一個說謊的政府。

到底蔡英文算不算的台灣隊？台灣隊對於公投精神是什麼？蔡壁如認為，是希望大家好好理性溝通，公道力量投出未來；台灣民眾黨「兩好兩壞」主張從頭沒變更過，從頭到尾就是想要跟民眾好好理性溝通。公投不是選人、選政黨，我們不需要很激情、很悲憤激起民眾憤怒，但是我們會用很堅持的腳步，跟民眾面對面溝通，這才是台灣精神，什麼叫台灣隊？愛台灣的心，就是我們對這片藻礁的愛。

蔡壁如沙啞又略帶哽咽地強調，台灣隊的人絕對不會「講白賊」（意即說謊），台灣隊的人絕對不會看錯公投主文，台灣人的精神、民主深化的精神，希望明天公投，用你的一張同意票用搶救7600年藻礁，「我真的很誠摯希望它存活下來」，這就是我們對台灣的愛。

▼蔡壁如17日在民眾黨「中道力量，投出未來」上致詞。（圖／翻攝自YouTube／民眾之聲）

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