遭控Threads帳號所在地點在中國　侯漢廷曝證據打臉：無腦青鳥胡扯

▲侯漢廷正版Threads帳號所在地點顯示台灣。（圖／翻攝Theads）

記者郭運興／台北報導

社群平台Threads近日推出新功能，網友可自由查詢帳號「所在地點」，4日網友發文指控北市議員侯漢廷號顯示所在地點為中國，引起議論。對此，侯漢廷秀出帳號地點在台灣的截圖打臉，他表示，被指出的其他帳號，可能是詐騙集團，也可能有人刻意自導自演，再拿來做「抹紅操作」，自己11/10便已報案，至今有許多不明就裡無腦的青鳥，胡扯帳號是中共管理，不去譴責假帳號，先指控背後有中共網軍代管？



社群平台Threads近日推出新功能，網友可自由查詢帳號「所在地點」，4日有網友發文指控侯漢廷Threads帳號顯示所在地點為中國，更批評用中國免費的VPN？還是特地去中國開脆帳戶？

對此，侯漢廷表示，有媒體報導「議員侯漢廷被發現定位在中國」、「新北市議員侯漢廷Threads有兩個帳號，其中一個所在地點同樣在中國，但無法證實是否為本人」，並引用部分網友留言，暗示什麼「中共掛名」、「中共賞錢」、「網軍代管」等毫無根據的揣測。

侯漢廷表示，首先，自己是台北市議員，連這點都報錯，足見該記者在撰稿前完全沒有做基本功課。若真想知道，議員辦公室電話是公開的、臉書訊息也是公開的，許多人也都有他的聯絡方式，可以問他。

侯漢廷也貼出自己正版帳號所在地點顯示為台灣的截圖，他指出，其次，自己的 Threads 正式帳號是在中華民國境內、台灣地區使用與登入。至於被指出的其他帳號，可能是詐騙集團看到有流量而冒名，也可能有人刻意自導自演，用對岸網域申請帳號，再拿來做「抹紅操作」。

侯漢廷指出，其實自己於11/10便已向警方報案，該帳號非自己所屬，至今有許多不明就裡無腦的青鳥，胡扯他帳號是中共管理，這年頭詐騙集團冒名，要本人負責？不去譴責假帳號，先指控背後有中共網軍代管？

另外，經查證，網友指控所在地點在中國冒名侯漢廷的假帳號，雖然近日頻繁更新侯漢廷相關的節目評論影片，但可以發現今年10月才建立帳號、11月23日開始發文，並且僅有1、2人按讚，疑似為反串帳號。

▼冒名侯漢廷Threads帳號。（圖／翻攝Theads）