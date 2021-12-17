把反萊豬扭曲成反美豬　柯文哲怒斥蔡英文「帶頭欺騙人民」

記者陳家祥／台北報導

四大公投案將在18日登場，各方陣營紛紛卯足全力把握最後時間宣傳立場。台北市長柯文哲17日在臉書痛斥，指總統蔡英文「帶頭欺騙人民」，把反萊豬扭曲成反美豬，直言公開透明是民主的基礎，正直誠信是進步的根本，「政府不要製造謊言欺騙人民，這是羞辱民主」。

「政府不要製造謊言欺騙人民，這是羞辱民主。」柯文哲17日在臉書表示，公開透明是民主的基礎，正直誠信是進步的根本。柯直言，「總統不該帶頭欺騙人民」，這幾天看到網友轉傳總統蔡英文臉書所發的圖卡，上面竟然寫著反美豬公投不同意，「這是公然說謊」。

柯文哲指出，2021公投第18案主文：「你是否同意政府應全面禁止有萊克多巴胺之乙型受體素豬隻肉品、內臟及其相關產製品？」，哪裡有「美豬」兩個字？身為總統怎麼可以帶頭說謊，把反萊豬扭曲成反美豬？

柯文哲說，從中央政府開放萊豬進口開始，他的立場一直很清楚，就是源頭管理、明白標示。我們作為買方，當然可以要求賣方在屠宰前3天停止餵食含有萊劑的飼料，讓萊劑可以代謝掉，把危險降到最低，再加上商品標示，讓人民可以自由做選擇，問題就解決了。但是民進黨政府卻用了最糟的一招，故意製造對立。

「不只把反萊豬綁上反美大旗，還開始各種情緒勒索，說反美豬進口將對台美關係造成傷害，會害台灣無法加CPTPP等。」柯文哲表示，民進黨要花5800萬，在全台灣辦2100場造勢活動、公然製作梗圖欺騙人民、就算被罵行政不中立，也要用政府的資源反對公投。他們相信，只要錢花下去，沒有他們辦不到的事情。

最後，柯文哲說，公投倒數，我希望大家要和親友討論這些重大議題，然後明天要出來投票。這一票，不是為了效忠某個政黨，不是為了抗中保台，這一票，是你為你自己而投。

▲反萊豬變反美豬，柯文哲怒斥蔡英文帶頭欺騙人民。（圖／取自柯文哲臉書）